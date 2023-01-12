EYT’de kıdem tazminatı hesabı! EYT'li çalışanların kıdem tazminatı ödemeleri nasıl olacak? Her firma KGF’den yararlanabilecek mi?
EYT düzenlemesi Meclis'ten geçince emekli olan milyonlarca kişi kıdem tazminatı hesaplamalarına başladı. İşverenler de destek paketinin detaylarını merak ediyor. Peki kıdem tazminatı ödemeleri nasıl olacak? Her işveren KGF'den yararlanabilecek mi? İşte detaylar...
İşverenlere kıdem tazminatı ödemeleri için verilecek olan 25 milyar TL limitli EYT destek paketinin ayrıntıları belli oldu. İşverenlere 25 milyar TL limitli EYT destek paketinin ayrıntıları belli oldu. Peki her firma bu destek paketinden faydalanabilecek mi? EYT'li çalışanların kıdem tazminatı ödemeleri nasıl olacak? Milliyet'te yer alan habere göre, Çok sayıda vatandaşın kıdem tazminatlarını hesaplamaya başladıklarını belirten Ekonomist Muhammet Bayram merak edilen soruları cevapladı. Bayram açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Ama fiiliyatta bu tutarlar ayrılmadığı için işveren emekli olanlara tek seferde bunu veriyor. EYT kapsamında toplu emeklilikler olduğu için işverenlerimiz bu noktada bir hayli zorlanacaklardı.
EYT'de kıdem tazminatı hesabı! EYT'li çalışanların kıdem tazminatı ödemeleri nasıl olacak?
'KREDİ LİMİTLERİNDEN DÜŞMEYECEK LİMİTİ OLMAYANLAR KREDİ ÇEKEBİLECEK'
Bilindiği üzere enflasyonla beraber işletmelerin önceki senelerdeki aynı miktar malı satmak için daha fazla bir sermaye ihtiyacı doğdu. İşveren bunu ya kendi cebinden karşılayacaktı ya da kredi çekecekti. İşverenlerin büyük bir kesimi kendilerini kredi ile finanse etti.