EYT’de kıdem tazminatı hesabı! EYT’li çalışanların kıdem tazminatı ödemeleri nasıl olacak? Her firma KGF’den yararlanabilecek mi?

İşverenlere kıdem tazminatı ödemeleri için verilecek olan 25 milyar TL limitli EYT destek paketinin ayrıntıları belli oldu. İşverenlere 25 milyar TL limitli EYT destek paketinin ayrıntıları belli oldu. Peki her firma bu destek paketinden faydalanabilecek mi? EYT'li çalışanların kıdem tazminatı ödemeleri nasıl olacak? Milliyet'te yer alan habere göre, Çok sayıda vatandaşın kıdem tazminatlarını hesaplamaya başladıklarını belirten Ekonomist Muhammet Bayram merak edilen soruları cevapladı. Bayram açıklamasında şu ifadeleri kullandı: