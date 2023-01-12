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Memura-emekliye zam takvimi! Yeni maaşlar ne zaman yatırılacak? Refah payı bu ayı da kapsıyor mu?

Milyonlarca memur ve emekli bu ay zamlı maaş alıyor. Zam oranları ek iyileştirmelerle artırılırken, takvim de belli. Peki kimleri neler bekliyor? İşte detayları...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
12.01.2023 07:04 - Son Güncelleme: 12.01.2023 07:04
Memura-emekliye zam takvimi! Yeni maaşlar ne zaman yatırılacak? Refah payı bu ayı da kapsıyor mu?

Bu ay memurların ve emeklilerin maaşları artıyor.

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Memura-emekliye zam takvimi! Yeni maaşlar ne zaman yatırılacak? Refah payı bu ayı da kapsıyor mu?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyona göre artışları yüzde 15.4, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 16.48 olurken, refah payı eklenerek bu oran yüzde 30'a yükseltiliyor.

Memura-emekliye zam takvimi! Yeni maaşlar ne zaman yatırılacak? Refah payı bu ayı da kapsıyor mu?

Ek ödeme dahil en düşük emekli aylığı ödemesi de yüzde 57'yi aşan artışla 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkarılıyor. Başkan Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen refah payı ve taban aylık düzenlemeleri hızla Meclis'e sevk edildi.

Memura-emekliye zam takvimi! Yeni maaşlar ne zaman yatırılacak? Refah payı bu ayı da kapsıyor mu?

Düzenleme TBMM maratonu tamamlandıktan sonra Başkan Erdoğan tarafından onaylanarak yürürlüğe alınacak.

Memura-emekliye zam takvimi! Yeni maaşlar ne zaman yatırılacak? Refah payı bu ayı da kapsıyor mu?

Ek iyileştirmelerin maaş günlerine yetiştirilmesi hedefleniyor. Ancak olası gecikme halinde de bir kayıp olmayacak.

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