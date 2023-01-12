Memura-emekliye zam takvimi! Yeni maaşlar ne zaman yatırılacak? Refah payı bu ayı da kapsıyor mu?
Milyonlarca memur ve emekli bu ay zamlı maaş alıyor. Zam oranları ek iyileştirmelerle artırılırken, takvim de belli. Peki kimleri neler bekliyor? İşte detayları...
12.01.2023 07:04 - Son Güncelleme: 12.01.2023 07:04
Ek ödeme dahil en düşük emekli aylığı ödemesi de yüzde 57'yi aşan artışla 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkarılıyor. Başkan Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen refah payı ve taban aylık düzenlemeleri hızla Meclis'e sevk edildi.
Düzenleme TBMM maratonu tamamlandıktan sonra Başkan Erdoğan tarafından onaylanarak yürürlüğe alınacak.