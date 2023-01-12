Memura-emekliye zam takvimi! Yeni maaşlar ne zaman yatırılacak? Refah payı bu ayı da kapsıyor mu?

Ek ödeme dahil en düşük emekli aylığı ödemesi de yüzde 57'yi aşan artışla 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkarılıyor. Başkan Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen refah payı ve taban aylık düzenlemeleri hızla Meclis'e sevk edildi.