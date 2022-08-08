25 yıl evli kalan, hiç çalışmamış kadınlara sigorta + emeklilik! En az 4.700 TL emekli maaşı! Tek evrakla çözülecek: 4B Bağkur 1261 gün prim...

25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi gündemde sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu kapsamda detaylar merakla araştırılıyor. Uzun süre evli kalan, hiç sigortası olmayan ev hanımlarına devlet tarafından emeklilik imaknı bulunuyor. Daha önce çalışıp çalışmamasının bir önemi yok, emekli olabilmek için başvuru şartlarının neler olduğunu haberimizden öğrenebilirsiniz. Peki, ev hanımları evde üreterek nasıl emekli olur? Gelin detaylara haberimizden bakalım...