⛽ 9 Ağustos 2022 LPG, benzin, motorin ne kadar? 📢 Araç sahiplerine 3 günde 2 İNDİRİM müjdesi! O tarihte başlayacak! İstanbul, Ankara, İzmir güncel fiyatları...

Motorin fiyatlarına 1 TL'nin, benzin fiyatlarına ise 2 TL'nin üzerinde indirim gelmesinin ardından güncel fiyatlar merak edildi. Son olarak Temmuz ayında yapılan indirimin ardından bu ay yapılan peş peşe yapılan indirimler vatandaşın yüzünü güldürdü. Peki, 9 Ağustos güncel benzin fiyatları ne kadar? 9 Ağustos motorin ne kadar? Benzine indirim geldi mi? İşte merak edilenler...