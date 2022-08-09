⛽ 9 Ağustos 2022 LPG, benzin, motorin ne kadar? 📢 Araç sahiplerine 3 günde 2 İNDİRİM müjdesi! O tarihte başlayacak! İstanbul, Ankara, İzmir güncel fiyatları...
Akaryakıt fiyatlarında yapılan indirim ve zam haberleri sonrasında araç sahipleri güncel benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor. Brent petroldeki düşüş Türkiye'de benzin ve motorin fiyatlarında indirimi beraberinde getirdi. Peş peşe indirimlerin ardından gelen son indirimle birlikte güncel fiyatlar oldukça merak edildi. Ayrıca benzin fiyatlarının düşmeye devam edip etmeyeceği hakkında araştırmalar da hızlandı. Bu nedenle güncel fiyat listesi birçok kişi tarafından merak ediliyor. İşte 9 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları…
09.08.2022 10:30 - Son Güncelleme: 09.08.2022 10:36
Motorin fiyatlarına 1 TL'nin, benzin fiyatlarına ise 2 TL'nin üzerinde indirim gelmesinin ardından güncel fiyatlar merak edildi. Son olarak Temmuz ayında yapılan indirimin ardından bu ay yapılan peş peşe yapılan indirimler vatandaşın yüzünü güldürdü. Peki, 9 Ağustos güncel benzin fiyatları ne kadar? 9 Ağustos motorin ne kadar? Benzine indirim geldi mi? İşte merak edilenler...