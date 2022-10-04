25 yıl evli kalan, hiç çalışmamış ev hanımlarına sigorta + emeklilik! SGK'dan tek evrakla çözülecek: En düşük 5.500 TL maaş! 45-46-47 yaşında...
Ev hanımları evde ek kazanç yolları aramaya devam ediyor. Hem aile bütçesine katkıda bulunup hem de emeklilik imkanı kazanmak isteyen ev hanımlarına bazı kolaylıklar sağlanıyor. Evde ürettiği ürünleri satan kadınlar vergi muafiyetinden yararlanırken, isterse sigortalı da olabiliyor. Sağlıktan yararlanıp ve emeklilik imkanı elde ediyor. İşte ev hanımlarına sağlanan imkanlar haberimizde...
04.10.2022 16:27 - Son Güncelleme: 04.10.2022 16:27
Ev hanımları evde çalışarak hem evde sorumluluklarını yerine getirebilir hem de becerilerinizi evde uygulayarak para kazanabilirsiniz. Milyonlarca kadın evde giyecek, yiyecek, süs eşyası üreterek satıyor. Aile bütçesine bu şekilde katkı sağlayan kadınlara, devlet de vergi, sigorta kolaylıkları sunuyor. İşte ev hanımları için emeklilik yolları...