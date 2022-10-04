25 yıl evli kalan, hiç çalışmamış ev hanımlarına sigorta + emeklilik! SGK'dan tek evrakla çözülecek: En düşük 5.500 TL maaş! 45-46-47 yaşında...

Ev hanımları evde çalışarak hem evde sorumluluklarını yerine getirebilir hem de becerilerinizi evde uygulayarak para kazanabilirsiniz. Milyonlarca kadın evde giyecek, yiyecek, süs eşyası üreterek satıyor. Aile bütçesine bu şekilde katkı sağlayan kadınlara, devlet de vergi, sigorta kolaylıkları sunuyor. İşte ev hanımları için emeklilik yolları...