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Haberler Ekonomi 1 LT ayçiçek yağı 27, süt 13 lira! Tarım Kredi Market'te UCUZLUK ŞOVU! 1-15 Ekim Tarım Kredi Market indirimleri başladı!

1 LT ayçiçek yağı 27, süt 13 lira! Tarım Kredi Market'te UCUZLUK ŞOVU! 1-15 Ekim Tarım Kredi Market indirimleri başladı!

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde yeni indirimli ürünler listesi açıklandı. Temel ihtiyaç ürünlerinde güncel Ekim ayında satılacak olan indirimli ürünler listesi yayınlandı. Birbirinden kaliteli ürünleri uygun fiyatlara sunan Tarım Kredi Market'in ekim ayı indirimli ürünler listesi merak ediliyor. İşte gğncel Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi...

takvim.com.tr
03.10.2022 16:41 - Son Güncelleme: 03.10.2022 16:41
1 LT ayçiçek yağı 27, süt 13 lira! Tarım Kredi Market’te UCUZLUK ŞOVU! 1-15 Ekim Tarım Kredi Market indirimleri başladı!

Tarım Kredi Market tarafından ekim ayı indirimli ürünler listesi paylaşıldı. İşe Tarım Kredi Market Ekim ayı kataloğu...

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1 LT ayçiçek yağı 27, süt 13 lira! Tarım Kredi Market’te UCUZLUK ŞOVU! 1-15 Ekim Tarım Kredi Market indirimleri başladı!

Işıl Tuz (750 gr) 2,75 TL
TKK Dondurulmuş Bohça Mantı (400gr) 17,90 TL


TK Tiryaki Siyah Çay ( 1 Kilo): 59,90 TL
TMO Pirinç (2 Kilo): 27,50 TL


TK Toz Şeker (2 Kilo) 34 TL
TKK Kakaolu Fındık Kreması (500 Gr) 23,90 TL

1 LT ayçiçek yağı 27, süt 13 lira! Tarım Kredi Market’te UCUZLUK ŞOVU! 1-15 Ekim Tarım Kredi Market indirimleri başladı!

Elit bulaşık deterjanı (750 ml) 10,90 TL


Solo tuvalet kağıdı (16 rolu/2 katlı) 53,90 TL


Yetiş Yumuşatıcı (4 litre) 32,90 TL


Sleepy Extra bebek bezi : 79,95 TL

1 LT ayçiçek yağı 27, süt 13 lira! Tarım Kredi Market’te UCUZLUK ŞOVU! 1-15 Ekim Tarım Kredi Market indirimleri başladı!

Elma Golden-Starking: 9,90 TL


AOÇ Ankara Süzme Çiçek Balı (850 gr): 69,90 TL


TK fermente Dana Kangal Sucuk: 139,90 TL


TK dana kokteyl sosis (200 gr): 18,25 TL

1 LT ayçiçek yağı 27, süt 13 lira! Tarım Kredi Market’te UCUZLUK ŞOVU! 1-15 Ekim Tarım Kredi Market indirimleri başladı!

ESK Gövde Tavuk kilo: 31 TL


ESK Tavuk sarma kilo: 42,25 TL


Torku Süzme peynir (850 gr): 48,90 TL


Tarsüt Az Yağlı Beyaz Peynir (500gr) 25,90 TL

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