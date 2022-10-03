1 LT ayçiçek yağı 27, süt 13 lira! Tarım Kredi Market'te UCUZLUK ŞOVU! 1-15 Ekim Tarım Kredi Market indirimleri başladı!
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde yeni indirimli ürünler listesi açıklandı. Temel ihtiyaç ürünlerinde güncel Ekim ayında satılacak olan indirimli ürünler listesi yayınlandı. Birbirinden kaliteli ürünleri uygun fiyatlara sunan Tarım Kredi Market'in ekim ayı indirimli ürünler listesi merak ediliyor. İşte gğncel Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi...
03.10.2022 16:41 - Son Güncelleme: 03.10.2022 16:41
Tarım Kredi Market tarafından ekim ayı indirimli ürünler listesi paylaşıldı. İşe Tarım Kredi Market Ekim ayı kataloğu...