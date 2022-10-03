EYT'de yepyeni aritmetik! 45-48-52 yaş + 1992-1995-1999-2007 sigorta girişli olana erken emeklilik! 1. evrede EYT'li sayısı sıfırlanacak! 3600, 5000 primle...
EYT'liler geri sayım yaparak emekli olacakları günü iple çekiyor. EYT'lilerle ilgili yapılan yeni düzenleme için detaylar gelmeye başladı. İlk etapta 1.5 milyon insanın emekli olacağını, sonrasında ise sisteme girişin devam edeceğini açıklayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, kapsamdaki kişi miktarı için de '3-4 milyon arasında olduğunu tahmin ediyoruz' ifadelerine yer verdi. Peki, Kimler EYT kapsamında? EYT'den nasıl yararlanılacak? Aylıklar ne zaman bağlanacak? Aylıklar nasıl hesaplanacak? İşte merak edilen soruların cevapları...
Emekli olabilmek için prim gününü doldurup yaş gününü doldurmayı bekleyen vatandaşlar, EYT yasasının nasıl olacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. EYT konusunda İlk etapta 1.5 milyon insanın emekli olacağı ifade edildi. Bu gelişmelerin ardından EYT bekleyen vatandaşlar son gelişmeleri araştırmaya başladı. Peki, EYT çıkarsa kimler emekli olacak? EYT kimleri kapsayacak? İşte 5 SORU 5 CEVAPLA EYT'de son durum...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, EYT çalışmasının kapsamına giren kişi sayısını açıkladı.
Düzenleme yapıldıktan sonra ilk etapta emekli olacak kişi sayısının 1 milyonun üzerinde olduğunu söyleyen Sarıeroğlu, "Henüz hizmet yılını, prim gününü tamamlamayanlar da var. İlk etapta 1.5 milyona yakın kişinin emekli olacağı, sonra da sisteme emeklilerimizin girişinin devam edeceği bir düzenleme olacak" dedi.
BİLGİN AÇIKLAYACAK
Herkesin aynı anda emekli olmayacağını kaydeden Jülide Sarıeroğlu, düzenlemeden yararlanacak kişi sayısına ilişkin de "Yaklaşık 3-4 milyon arasında bir vatandaşımızın bu kapsamda olduğunu tahmin ediyoruz. Tabii detaylar için en doğru ağız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, benim de hocamdı üniversitede, Sayın Vedat Bilgin olacak. Düzenleme en son hale geldikten sonra detayların paylaşılması çok daha uygun olur" ifadelerini kullandı.