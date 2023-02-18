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Haberler Ekonomi 25 yıl evli kalan çiftlere emeklilik için şartlar belli oldu! Platin çözümlerle hak doğuyor! Aylık 3.202 TL ödeyen herkes...

25 yıl evli kalan çiftlere emeklilik için şartlar belli oldu! Platin çözümlerle hak doğuyor! Aylık 3.202 TL ödeyen herkes...

Milyonlarca çalışan emekli olacağı günlerin hayalini kuruyor. Ülkemizde emeklilik için temel olarak 3 şarta bakılıyor ve gerekli şartları yerine getirenlere Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtsız şartsız maaş bağlıyor. Emekli olmak için bir diğer formül ise dışarıdan prim ödeme yöntemi oluyor. Her yıl binlerce kişi dışarıdan prim ödeme sistemiyle maaşlarına kavuşuyor. Öte yandan geçtiğimiz yıllarda ev hanımları için sunulan yasa tasarısı ile ilgili bilgiler merak konusu oldu.

18.02.2023 17:33 - Son Güncelleme: 18.02.2023 17:33
25 yıl evli kalan çiftlere emeklilik için şartlar belli oldu! Platin çözümlerle hak doğuyor! Aylık 3.202 TL ödeyen herkes...

25 yılı dolduran evliler için hak doğuyor. Platin çözümler için şartlar belli oldu. Aylık 3.202 TL ödeyen herkes maaşına kavuşuyor. Türkiye'de sigorta giriş tarihi, yaş ve prim şartlarına uyularak emekli maaşı alınabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan incelemeler neticesinde şartlara uyana direkt maaş bağlanıyor. Öte yandan isteğe bağlı sigorta ödemesiyle de emekli maaşı alınabiliyor.

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25 yıl evli kalan çiftlere emeklilik için şartlar belli oldu! Platin çözümlerle hak doğuyor! Aylık 3.202 TL ödeyen herkes...

EMEKLİLİK İMKANI DOĞUYOR

İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan "İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi" ile ikametgahlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine giderek başvurmaları gerekmektedir, ayrıca e-Devlet üzerinden de online başvuru yapılabilir.

25 yıl evli kalan çiftlere emeklilik için şartlar belli oldu! Platin çözümlerle hak doğuyor! Aylık 3.202 TL ödeyen herkes...

Tekrar isteğe bağlı sigortalı olmak isteyen sigortalıların ise talep dilekçesi ile müracaatları yeterli olacaktır.

25 yıl evli kalan çiftlere emeklilik için şartlar belli oldu! Platin çözümlerle hak doğuyor! Aylık 3.202 TL ödeyen herkes...

AYLIK 3.202 TL ÖDENİYOR

İsteğe bağlı sigorta primi, akşamın derlediği bilgiye göre, prime esas günlük kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak şartıyla, sigortalı tarafından beyan edilen günlük kazanç tutarına göre belirlenmektedir.

25 yıl evli kalan çiftlere emeklilik için şartlar belli oldu! Platin çözümlerle hak doğuyor! Aylık 3.202 TL ödeyen herkes...

İsteğe bağlı sigorta primi prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık kazancın %32'sidir.

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