Ve açıklandı! O kişilerin hesabına ERKEN NAKİT yattı! 2023 Şubat Mazot ve Gübre Desteği SORGULAMA EKRANI || TCKN 0,2,4,6,8 ÖDEME TARİHLERİ belli oldu...
Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Mazot gübre desteği ödemeleri ile ilgili önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. Söz konusu ödemelere dair hükümet kanadı flaş bir açıklama yayınladı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çiftçiler için alınan tedbirlere ilişkin bilgi verdi. Açıklamaya göre, tarımsal destekleme ödemeleri deprem bölgesindeki çiftçilere nakit olarak verilecek. Peki, Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Mazot ve gübre desteği ödeme sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...
18.02.2023 16:27 - Son Güncelleme: 18.02.2023 16:27
2023 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ildeki çiftçiler için alınan tedbirlere ilişkin bilgi verdi.
Kirişçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2023 şubat ayı mazot ve gübre desteğinin depremden etkilenen 10 ilde nakit olarak ödeneceğini açıkladı.
Kirişçi'nin konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:
''2022'den itibaren ayni olarak verilmeye başlanan mazot ve gübre destekleri, depremden etkilenen10 ilimiz için nakit olarak ödenecektir. Bu kapsamda toplam tutarı 2,8 milyar TL olan mazot ve gübre destekleri, Şubat ayı sonuna kadar çitçilerimizin hesaplarına yatırılacaktır.''