Ve açıklandı! O kişilerin hesabına ERKEN NAKİT yattı! 2023 Şubat Mazot ve Gübre Desteği SORGULAMA EKRANI || TCKN 0,2,4,6,8 ÖDEME TARİHLERİ belli oldu...

Kirişçi'nin konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

''2022'den itibaren ayni olarak verilmeye başlanan mazot ve gübre destekleri, depremden etkilenen10 ilimiz için nakit olarak ödenecektir. Bu kapsamda toplam tutarı 2,8 milyar TL olan mazot ve gübre destekleri, Şubat ayı sonuna kadar çitçilerimizin hesaplarına yatırılacaktır.''