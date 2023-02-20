Taşeron, ücretli öğretmen, belediye şirket, geçici ve TYP’lilere kadro müjdesi! 90 bin işçi pür dikkat kesildi! Meclis tarihi netleşti! Kadroya geçecekler...

90 bin işçinin kadroya alınması hakkında aramalar son günlerde hız kazandı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, kadro hakkında çalışmaların sürdüğünü ifade etmişti. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Meclis çalışmalarına ara verildi. EYT yasası için son aşama beklenirken, diğer gündem maddeleri için atılacak adımlar sıkı bir şekilde takip ediliyor. Peki, taşeron, geçici, belediye şirket işçileri ve TYP'lilere kadro verildi mi? İşte merak edilenler...