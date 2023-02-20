Taşeron, ücretli öğretmen, belediye şirket, geçici ve TYP'lilere kadro müjdesi! 90 bin işçi pür dikkat kesildi! Meclis tarihi netleşti! Kadroya geçecekler...
Depremler nedeniyle ülkemizde bir dizi önlemler alındı. Meclis 21 Şubat'a kadar çalışmalarına ara verdi. Kamuoyunun yakından takip ettiği taşerona, geçici işçiye, TYP'lilere, belediye işçilerine kadro gündemi oldukça merak ediliyor. Peki, taşerona kadro ertelendi mi? Kadro düzenlemesi ne zaman yasalaşacak? İşte detaylar...
90 bin işçinin kadroya alınması hakkında aramalar son günlerde hız kazandı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, kadro hakkında çalışmaların sürdüğünü ifade etmişti. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Meclis çalışmalarına ara verildi. EYT yasası için son aşama beklenirken, diğer gündem maddeleri için atılacak adımlar sıkı bir şekilde takip ediliyor. Peki, taşeron, geçici, belediye şirket işçileri ve TYP'lilere kadro verildi mi? İşte merak edilenler...
TAŞERONA KADRODA SON DURUM
Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketi 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana geldi. Deprem öncesi Kabine'nin 6 Şubat'ta yapılması planlanıyordu.
Toplantıda, EYT düzenlemesi, taşerona kadro, vergi affı ve kamu işçilerine yapılacak zam masada yer alacaktı.
Geçici işçilere kadro düzenlemesine ilişkin çalışmaların değerlendirileceği toplantıda, 700 binden fazla kamu işçisinin ücretlerine 2023-2025 döneminde yapılacak zam oranları da gündeme gelecekti.
Taşerona kadro düzenlemesiyle ilgili şuan bir bilgi bulunmuyor. Gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.