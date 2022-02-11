25 TL üzeri alışverişte 19 TL'ye düşüyor! BİM ve ŞOK hafta sonu aktüel ürünler kataloğu yayında! Gıda ve teknolojik ürünlerde indirim başladı
Hafta sonu alışverişi için marketlere çıkmaya hazırlanan vatandaşlar zincir marketlerde indirim olup olmadığını araştırıyor. ŞOK ve BİM'de bu hafta sonu gıdadan teknolojik aletlere, giyimden kozmetiğe bir çok üründe indirim yapıldı. Her iki market de 15 Şubat 2022 tarihinde kadar indirimlerin devam edeceğini duyurdu. Peki hafta sonu indirimleri neler? ŞOK'ta 25 TL ve üzeri alışverişlerde Lipton Earl Grey çay 20 TL'den satılıyor. Başyazıcı Fermente sucuk ise sadece 19 TL'den satışa sunuluyor. İşte ŞOK ve BİM hafta sonu aktüel ürünler kataloğu...
11.02.2022 10:27
- Son Güncelleme: 11.02.2022 10:27
BİM ve ŞOK'un hafta sonu aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta sonu her iki markette de büyük indirimler vatandaşları bekliyor. Peynir, fıstık ezmesi, pekmez, tahin, çay, sucuk, diş macunu, saç boyası, domestoz, deterjan, kahve makinesi, saç düzleştirici, pijama takımı, iç çamaşırı, akıllı telefonlar ve beyaz eşyada indirimler yapıldı. BİM'de Fitilli Kadife Battaniye Tek Kişilik 99,90'dan satılıyor. İşte aktüel ürünler kataloğundaki indirimli fiyatların tümü...