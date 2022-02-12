3.000 TL'ye kadar verilecek! Emekliye bayram ikramiyesine ek destek! 2022 emekli bayram ikramiyesi ücreti zammı...
Emekli maaşlarında taban aylıklarının 2.500 TL'ye çıkarılmasının sonrasında maaşa ek ikramiyeler ve emekli takviyeleri de merak edilmeye başladı. 2022 senesinde emekliler bankaların 3 bin liraya varan nakit promosyonları yardımıyla hem yeni emekli olanlar hem de sahip olunan emekli maaşını taşıyanlar bu haktan yararlanabilecek. Öte yandan emeklilere her sene dini bayramlar evvel ödenen emekli ikramiyelerinde ise yeni oranlar merak ediliyor. 3 senede bir bankalar doğrultusundan yeni emekli maaş müşterilerine verdiği promosyonlarla bu sene emekli kazançlı çıkacak. İşte detaylar
12.02.2022 08:48
- Son Güncelleme: 12.02.2022 08:48
Emekliye Bu Yılda Da 3 Farklı İkramiye
Emekli maaşına ek destek arayanlara özel bankalar harekete geçti. Bir yandan hükümet tarafından her yıl iki defa olmak üzere Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen ikramiyelere ek olarak, 3 yılda bir bankalar tarafından verilen nakit promosyon avantajları bazı emeklilerin yıl da 3 defa maaşa ek ikramiye almasını sağlıyor.
Emekliye 3.000 TL Ödeme Yapılacak!
2022 yılında da bankaların emekli maaş müşterilerine özel ek ödeme seçenekleri ve ayrıcalıklı bankacılık hizmetleri sunulmaya devam ediyor. Şekerbank tarafından bu yıl 3 bin liraya çıkarılan nakit promosyon fırsatı sayesinde emekli maaşına ek 3.000 TL kazanma şansı sağlanacak.