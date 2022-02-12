Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 3.000 TL'ye kadar verilecek! Emekliye bayram ikramiyesine ek destek! 2022 emekli bayram ikramiyesi ücreti zammı...

3.000 TL'ye kadar verilecek! Emekliye bayram ikramiyesine ek destek! 2022 emekli bayram ikramiyesi ücreti zammı...

Emekli maaşlarında taban aylıklarının 2.500 TL'ye çıkarılmasının sonrasında maaşa ek ikramiyeler ve emekli takviyeleri de merak edilmeye başladı. 2022 senesinde emekliler bankaların 3 bin liraya varan nakit promosyonları yardımıyla hem yeni emekli olanlar hem de sahip olunan emekli maaşını taşıyanlar bu haktan yararlanabilecek. Öte yandan emeklilere her sene dini bayramlar evvel ödenen emekli ikramiyelerinde ise yeni oranlar merak ediliyor. 3 senede bir bankalar doğrultusundan yeni emekli maaş müşterilerine verdiği promosyonlarla bu sene emekli kazançlı çıkacak. İşte detaylar

takvim.com.tr
12.02.2022 08:48 - Son Güncelleme: 12.02.2022 08:48
3.000 TL’ye kadar verilecek! Emekliye bayram ikramiyesine ek destek! 2022 emekli bayram ikramiyesi ücreti zammı...

Emekliye Bu Yılda Da 3 Farklı İkramiye

Emekli maaşına ek destek arayanlara özel bankalar harekete geçti. Bir yandan hükümet tarafından her yıl iki defa olmak üzere Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen ikramiyelere ek olarak, 3 yılda bir bankalar tarafından verilen nakit promosyon avantajları bazı emeklilerin yıl da 3 defa maaşa ek ikramiye almasını sağlıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
3.000 TL’ye kadar verilecek! Emekliye bayram ikramiyesine ek destek! 2022 emekli bayram ikramiyesi ücreti zammı...

Özellikle bu yıl rekor seviyelere çıkan emekli ikramiyesinde 3.000 TL fırsatı sunuluyor. 3 bin liraya kadar sağlanan nakit promosyon oranları dikkat çekti.

3.000 TL’ye kadar verilecek! Emekliye bayram ikramiyesine ek destek! 2022 emekli bayram ikramiyesi ücreti zammı...

Yılda 2 defa bayram ikramiyesi ve 3 yılda bir bankaların emekli nakit promosyon avantajları son yıllarda emeklinin cebini rahatlatmayı başardı.

3.000 TL’ye kadar verilecek! Emekliye bayram ikramiyesine ek destek! 2022 emekli bayram ikramiyesi ücreti zammı...

2022 yılında en düşük emekli maaşını da 2.500 TL'ye çıkarılmasının ardından bankaların promosyon oranlarında artış yaşandı. Emekli maaşlarında tüm zamlar netlik kazanmasının ardından bir grup vatandaş ise bayram ikramiyelerinin oranlarını merak etmeye başladı.

3.000 TL’ye kadar verilecek! Emekliye bayram ikramiyesine ek destek! 2022 emekli bayram ikramiyesi ücreti zammı...

Emekliye 3.000 TL Ödeme Yapılacak!

2022 yılında da bankaların emekli maaş müşterilerine özel ek ödeme seçenekleri ve ayrıcalıklı bankacılık hizmetleri sunulmaya devam ediyor. Şekerbank tarafından bu yıl 3 bin liraya çıkarılan nakit promosyon fırsatı sayesinde emekli maaşına ek 3.000 TL kazanma şansı sağlanacak.

SON DAKİKA