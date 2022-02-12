3.000 TL’ye kadar verilecek! Emekliye bayram ikramiyesine ek destek! 2022 emekli bayram ikramiyesi ücreti zammı...

Emekliye Bu Yılda Da 3 Farklı İkramiye

Emekli maaşına ek destek arayanlara özel bankalar harekete geçti. Bir yandan hükümet tarafından her yıl iki defa olmak üzere Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen ikramiyelere ek olarak, 3 yılda bir bankalar tarafından verilen nakit promosyon avantajları bazı emeklilerin yıl da 3 defa maaşa ek ikramiye almasını sağlıyor.