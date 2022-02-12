Emekliliğe 6 ay kala... Emeklilik hayali kuran her çalışanı ilgilendiriyor! Yüksek emekli maaşı için yapmanız gerekenler!
Emeklilikte yüksek maaş alabilmek isteyenler amacıyla resmen yeni bir fırsat doğdu. SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı kapsamında yer alan bütün emeklilerin yararlanabildiği söz hususu program kapsamında emekli aylıklarını arttırmak olası duruma geliyor. 1261 gün detayına ilgi edenlerin emekli aylıklarında ciddi bir artış yaşanması olasıdır. Genellikle emekliliğine az bir vakit kalan vatandaşlar hizmet birleştirme yardımıyla emekli olduklarında daha yüksek emekli aylığı almaya hak kazanıyor. İşte emekli aylıklarını yükselten o detaylar.
12.02.2022 08:47
- Son Güncelleme: 12.02.2022 08:47
Emekli olmadan önceki tarihten son 7 yılın yarsından bir fazlası olan 1261 gün çalışma statüsü gerçekleşmişse eğer emeklilik statüsünün de değişmesi sağlanmaktadır.
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Örneğin Bağ Kurlu olarak 10 yıl çalışan bir kişinin emekliliğine 1261 gün kala, SSK'lı olarak çalışmaya başlaması halinde söz konusu kurumdan emekli olması mümkün hale getirilmiştir.