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Haberler Ekonomi 25 Şubat EYT son durum: Bomba formül! 48-49-50 ve 55 yaş yaşında emeklilik müjdesi! Ak Parti'den EYT son dakika açıklaması

25 Şubat EYT son durum: Bomba formül! 48-49-50 ve 55 yaş yaşında emeklilik müjdesi! Ak Parti'den EYT son dakika açıklaması

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) son günlerde kamuoyu gündeminde ilk sırada yer alıyor. Milyonlarca SSK, Bağ Kur ve memurların yakından takip ettiği düzenleme için kısa süre önce yeni bir adım atıldı. 3600 ek gösterge ile sözleşmeli personellerin kadro sorunlarının çözülmesine ilişkin yapılan düzenlemeler sonrasında EYT konusunda da bir düzenleme beklentisi ortaya çıktı. EYT'lilerin taleplerinin değerlendirileceği bir komisyon kurulacağı haberi sevinç yaratmıştı. Peki EYT kimleri kapsıyor? EYT'de yeni formüller neler? İşte detaylar

takvim.com.tr
25.02.2022 09:38 - Son Güncelleme: 25.02.2022 09:38
25 Şubat EYT son durum: Bomba formül! 48-49-50 ve 55 yaş yaşında emeklilik müjdesi! Ak Parti’den EYT son dakika açıklaması

EYT meselesinin çözümünde yeni adımlar atılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde EYT'lilerin taleplerinin değerlendirilmesi için bir komisyon kurulacağı haberinin paylaşılmasının ardından birçok vatandaş bu haberi sevinçle karşıladı. Sabah'ın haberine göre EYT'de masaya yatırılan formüller arasında kısmi emeklilik ve kesintili erken emeklilik gibi seçenekler de yer alıyor.

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25 Şubat EYT son durum: Bomba formül! 48-49-50 ve 55 yaş yaşında emeklilik müjdesi! Ak Parti’den EYT son dakika açıklaması

EYT'de İki Yeni Formül Gündemde!

EYT kapsamında mağduriyet yaşayanları bu mağduriyetten kurtarmak için farklı seçenekler üzerinde çalışmalar yürütülmeye devam ediyor. Özellikle son dönemde bu konuda yeni adımların atılması haliyle yeni formüllerin de gündeme gelmesine neden oldu.

25 Şubat EYT son durum: Bomba formül! 48-49-50 ve 55 yaş yaşında emeklilik müjdesi! Ak Parti’den EYT son dakika açıklaması

Bu formüller arasında emekli aylığının bir miktar kesilerek erken emekli olmanın önünü açacak kısmi erken emeklilik formül yer alıyor.

25 Şubat EYT son durum: Bomba formül! 48-49-50 ve 55 yaş yaşında emeklilik müjdesi! Ak Parti’den EYT son dakika açıklaması

Kesintili erken emeklilik formülü ile bazı meslek grupları için yıpranma payının eklenmesi ve Avrupa ülkelerinde benzer modellerin uyarlaması gibi birçok seçeneğe yer verileceği aktarıldı.

25 Şubat EYT son durum: Bomba formül! 48-49-50 ve 55 yaş yaşında emeklilik müjdesi! Ak Parti’den EYT son dakika açıklaması

Kısmi emeklilik yöntemi ile 3600 günü tamamlayan kadınların 50 yaşında emekli olmalarının önü açılması hedefleniyor. Erkek sigortalılarda ise 55 yaş dikkat çeken kriterler arasında gösterildi.

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