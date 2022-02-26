Türkiye İş Bankası, Akbank ve Yapı Kredi'den haftada 542 TL taksitle 100.000 TL konut kredisi! Anında evinizi alın!
Konut fiyatlarında yaşanan artış ardından bankalardan makul faiz oranları ile kredi paketleri açıklanmaya başladı. TCMB faiz oranlarının düşmesine karşın konut kredisi faizlerinde dilenen düşüşün olmaması ise ilgi çekiyor. BDDK doğrultusundan taşıt kredilerine karşı oluşturulan vade ve limit düzenlemesi ardından konut kredilerinde de benzer bir beklenti oluştu. Güncel kredi civarlarına göre en makul konut kredisi veren bankalar arasında kamu bankaları ilk sırada yer alıyor. Öte yandan çoğu özel banka konut kredisi faiz oranlarını yüzde 2'nin altına çektiğini duyurdu. İş Bankası, Akbank ve Yapı Kredi'den avantajlı konut kredileri.
Son yıllarda özellikle pandeminin de etkisiyle artan konut fiyatları için bankaların uygun faizli kredilerine ihtiyaç da artmış durumda. Birçok özel avantajdan da yararlanarak bu kredileri kullanmak isteyenler için en uygun konut kredilerini araştırmaya başladılar. Bankalar ise konut kredilerinde faiz oranlarını düşürmeye başladı.
Türkiye İş Bankası Ev Kredisi
Türkiye İş Bankası tarafından konut kredisinde uygun faiz oranları ve geri ödeme seçenekleri duyuruldu. Düşük faiz oranlarına yer verilen kredide uygun geri ödeme seçenekleri de sunuluyor.
Gayrimenkul satışlarının düşmesine neden olan yüksek fiyatlar ve bankaların yüksek faiz oranları ile sunulan kredilerinin ardından İş Bankası Ev Kredisi birçok vatandaş için cazip bir alternatif olarak değerlendirilmeye başladı.
İş Bankası Ev Kredisi kapsamında 120 aya varan vade seçeneği ve %1,95'ten başlayan faiz oranları ile kredi verilmektedir. Vatandaşların satın almak istedikleri evin değerinin büyük bölümü için verilecek kredide birçok farklı ödeme kolaylığı ve avantajları da sunuluyor. Bu sayede kira öder gibi ev sahibi olmak isteyenler için makul seçenekler sunulacak.
Akbank Konut Kredisi Kampanyası
Akbank konut kredilerinde faiz oranlarını geri çekmeye devam ediyor. %1,95 faiz oranları ile 120 ay vade seçenekleriyle kredi sunan banka aynı zamanda peşinat derdini de ortadan kaldıran seçeneklere de sahip.