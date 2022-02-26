Türkiye İş Bankası, Akbank ve Yapı Kredi’den haftada 542 TL taksitle 100.000 TL konut kredisi! Anında evinizi alın!

İş Bankası Ev Kredisi kapsamında 120 aya varan vade seçeneği ve %1,95'ten başlayan faiz oranları ile kredi verilmektedir. Vatandaşların satın almak istedikleri evin değerinin büyük bölümü için verilecek kredide birçok farklı ödeme kolaylığı ve avantajları da sunuluyor. Bu sayede kira öder gibi ev sahibi olmak isteyenler için makul seçenekler sunulacak.