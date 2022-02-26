2022 Şubat ayı bankaların emekli promosyonları! Koşulsuz, geri ödemesiz 3.000 TL hesabınıza yatıyor! İşte yararlanma şartları…

Bankalar emekli promosyonu konusunda birbiriyle yarış yapıyor ve emekli maaşını kendisine taşıyanlara yüksek miktarlarda bir defaya mahsus promosyon ödemesi yapıyor. Her bankanın ödediği miktar farklılık gösteriyor ve Koşulsuz, geri ödemesiz 3.000 TL'ye kadar alma şansı oluyor. Emekli promosyonu için başvuru şartlarının neler olduğunu ve hangi bankanın ne kadar ödeme yaptığını haberimizden öğrenebilirsiniz.