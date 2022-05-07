📢%25 peşinat ile 120 ay vade konut fırsatı! 🔔TOKİ’den farklı illerde bütçeye uygun fiyatlarla ev sahibi olun! 📌Başvuru şartları ise...

2022 Mayıs ayı yaşanırken yeni ayda yeni konut satış ihaleleri de gündeme geliyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) farklı illerde sunduğu 2+1, 3+1 bütçeye uygun fiyatlarla ev sahibi yapıyor. Özellikle %25 peşinat ile 120 ay vade konut fırsatı yoğun ilgi görüyor, projeye göre bu peşinatlar ve vadeler değişiklik gösteriyor. Projelere göre ihale tarihleri de satış duyurusunda belirtiliyor, TOKİ konut projelerine başvuru için gerekenlere dair bilgiler merak konusu oluyor. Haberimizden tüm detaylara ulaşabilirsiniz.