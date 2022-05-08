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Haberler Ekonomi 🔔18 yaşını dolduran ve başvuran PTT'den hemen alabiliyor! 🔊Genç yaşlı demeden herkese ödeniyor! 📣Devlet destekleri için başvuru şartları...

🔔18 yaşını dolduran ve başvuran PTT'den hemen alabiliyor! 🔊Genç yaşlı demeden herkese ödeniyor! 📣Devlet destekleri için başvuru şartları...

Devlet destekleri dar gelirli vatandaşlara ve bazı belli başlı şartları taşıyan kişilere yapılmaya devam ediyor. Bu yardımların neler olduğu ekonomi gündeminde sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor, 18 yaşını dolduran ve başvuran PTT'den hemen alabiliyor. Genç yaşlı demeden herkese ödenen yardımlar arasında nelerin yer aldığı merak ediliyor ve karşılıksız verilmesinden ötürü yoğun ilgi görüyor. Devlet desteklerinin neler olduğu ve başvuru şartları hakkında bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz.

08.05.2022 11:17 - Son Güncelleme: 08.05.2022 11:18
🔊Genç yaşlı demeden herkese ödeniyor! 🔔18 yaşını dolduran ve başvuran PTT’den hemen alabiliyor! 📣Devlet destekleri için başvuru şartları...

Devlet destekleri tüm hızıyla yapılmaya devam ediyor. Sadece dar gelirli vatandaşlara değil yaşlılara, engellilere, doğum yapan annelere de destekler veriliyor ve karşılıksız olarak yapıldığı için başvuru şartlarının neler olduğu gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Genç yaşlı demeden herkese ödeniyor, 18 yaşını dolduran ve başvuran PTT'den hemen alabiliyor. Devlet desteklerinin neler olduğu ve hangi şartları taşıyanların yararlanabileceğine ilişkin tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
🔊Genç yaşlı demeden herkese ödeniyor! 🔔18 yaşını dolduran ve başvuran PTT’den hemen alabiliyor! 📣Devlet destekleri için başvuru şartları...

DEVLET DESTEK ÖDEMELERİ NELERDİR?

Eğitim desteği

Çeyiz desteği

🔊Genç yaşlı demeden herkese ödeniyor! 🔔18 yaşını dolduran ve başvuran PTT’den hemen alabiliyor! 📣Devlet destekleri için başvuru şartları...

İş görememezlik ödemesi

Çeyiz ödemesi

Süt parası

🔊Genç yaşlı demeden herkese ödeniyor! 🔔18 yaşını dolduran ve başvuran PTT’den hemen alabiliyor! 📣Devlet destekleri için başvuru şartları...

ÇEYİZ DESTEĞİ

27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara devletten maddi destek geliyor. 'Çeyiz hesabı' ile kişi başı 16 bin liraya varan destek, iki tarafın da başvurması halinde iki katına çıkabiliyor.

🔊Genç yaşlı demeden herkese ödeniyor! 🔔18 yaşını dolduran ve başvuran PTT’den hemen alabiliyor! 📣Devlet destekleri için başvuru şartları...

Bunun için evlenecek çiftin uyması gereken bazı kriterler bulunuyor. Kriterlere uyan çiftler, toplamda 32 bin liraya kadar devletten çeyiz hesabı desteği alabilecekler.

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