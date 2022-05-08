🔔18 yaşını dolduran ve başvuran PTT'den hemen alabiliyor! 🔊Genç yaşlı demeden herkese ödeniyor! 📣Devlet destekleri için başvuru şartları...

Devlet destekleri tüm hızıyla yapılmaya devam ediyor. Sadece dar gelirli vatandaşlara değil yaşlılara, engellilere, doğum yapan annelere de destekler veriliyor ve karşılıksız olarak yapıldığı için başvuru şartlarının neler olduğu gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Genç yaşlı demeden herkese ödeniyor, 18 yaşını dolduran ve başvuran PTT'den hemen alabiliyor. Devlet desteklerinin neler olduğu ve hangi şartları taşıyanların yararlanabileceğine ilişkin tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.