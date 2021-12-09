25 gün sonra zam belli olacak! SSK Bağ-Kur emeklisi için 3 talep iletildi! 2022 yılında maaşlara seyyanen iyileştirme yapılabilir!
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), SSK ve Bağ Kur kapsamında taban aylıkları ve ek zam artışlarının yeniden gündeme gelmesini sağladı. Emeklilere seyyanen zam ile maaş iyileştirilmesinin yapılması çağrısında bulunan TÜED, 2022 Ocak zammını bekleyenlere bir müjde daha verilmesinin önünü açtı. İşte 2022 emekli maaşı zam oranları...
09.12.2021 17:14
- Son Güncelleme: 09.12.2021 17:41
Emekli Maaşlarına Seyyanen İyileştirme Gündemde
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli aylıklarının iyileştirmesine yönelik seyyanen zam talebini gündeme getirdi. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama kapsamında, son günlerde birçok farklı meslek grubunda yapılan maaş iyileştirmelerinin, emeklilerin aylıklarında da yapılması gerektiği ifade edildi.
Taban Emekli Aylığı En Az Asgari Ücret Kadar Olmalı
Yeni yıla az bir süre kala emekli aylıkları ile ilgili zam tartışmaları da gündeme gelmeye devam ediyor.
2022 yılı asgari ücret zam görüşmelerinin devam ettiği şu günlerde, emekli taban aylıklarında da en az asgari ücret üzerinden maaşların ödenmesi gerektiği ifade edildi.