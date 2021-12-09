Paranız hiç olmadan acele edin! 12.000 TL’ye kadar iadesi yapılacak! Duyuru yapıldı: Emlak vergisi, Tapu harcı, Ekspertiz ücreti...

Ev alırken bu bilgileri bilmeyenler boşu boşuna binlerce TL'lik ödeme yaptı. Ancak ödediğiniz paraları geri alabileceksiniz. Nasıl mı? Hemen anlatalım. Örneğin ev, arsa, arazi, tarla, işyeri gibi gayrimenkul alanlar Emlak Vergisi'ni, ekspertiz ücretini ve tapu harcını ödemek zorunda. Ancak bu ödemeden muaf olanlar var. Buna rağmen 12.000 TL'ye kadar kendilerinden istenen paraları ödeyenler şimdi iadelerini alabilecek. Sadece bir dilekçe ile ücret iadesi talebi oluşturarak paranızı hiç olmadan kurtarabilirsiniz. Gelin detaylara birlikte bakalım.