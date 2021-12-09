Paranız hiç olmadan acele edin! 12.000 TL'ye kadar iadesi yapılacak! Duyuru yapıldı: Emlak vergisi, Tapu harcı, Ekspertiz ücreti...
Emlak vergisi, Tapu harcı, Ekspertiz ücreti ödeyenler iadelerini alabilecek. Vatandaşlardan 12.000 TL'ye kadar alınan ücretlerin iadesi yapılacak. Paranız hiç olmadan acele edin! Ev alırken emlak vergisi ödeyenler, tapu harcı verenler, binleri aşan ekspertiz ücreti yatıranlara güzel haber geldi. Kritik süre 5 yıl! 5 yıl içinde başvuranlar paralarını kuruşu kuruşuna geri alabilecek. Dilekçe vermeniz yetiyor. İşte detaylı bilgiler...
Ev alırken bu bilgileri bilmeyenler boşu boşuna binlerce TL'lik ödeme yaptı. Ancak ödediğiniz paraları geri alabileceksiniz. Nasıl mı? Hemen anlatalım. Örneğin ev, arsa, arazi, tarla, işyeri gibi gayrimenkul alanlar Emlak Vergisi'ni, ekspertiz ücretini ve tapu harcını ödemek zorunda. Ancak bu ödemeden muaf olanlar var. Buna rağmen 12.000 TL'ye kadar kendilerinden istenen paraları ödeyenler şimdi iadelerini alabilecek. Sadece bir dilekçe ile ücret iadesi talebi oluşturarak paranızı hiç olmadan kurtarabilirsiniz. Gelin detaylara birlikte bakalım.
5 YILLIK GERİYE DÖNÜK İADE!
Vergi Usul Kanunu, fazla veya yersiz tahsil edildiği anlaşılan vergilerin iadesine imkan tanıyor. Bu vergilerin içerisine Emlak Vergisi de giriyor. Söz konusu vergiden muaf olduğunu bilmeden ödeme yapanlar, ilgili belediyenin emlak birimine başvurup, Vergi Usul Kanunu Madde 120'yi dayanak göstererek yersiz ödediği vergilerin iadesini talep edebiliyor.
Peki kimler bu vergiden muaf? Kimler parasını iade alabilir? Hiç geliri olmadığını belgeleyenler (ev hanımları veya işsiz kalanlar), gelirleri sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıkla (emekli, dul, yetim, ölüm ve maluliyet aylığı gibi) sınırlı olan yani sadece emekli maaşı olan kişiler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri ve engelli vatandaşlar emlak vergisinden muaf tutuluyor.
EKSPERTİZ ÜCRETİNİN İADESİ
2021 yılında konut kredisi ekspertiz ücreti 1250 TL'ye kadar çıkmış durumda. Hal böyle olunca gereksiz ödeme yapanlar paralarını geri almak istiyor.