2 formül için kollar sıvanıyor: 7200 prim günü, vergi kaydı olanlara borçlanma hakkı! EYT'de 2022 sinyali geldi! Yaklaşık 5 yıllık fark...

EYT son durum haberleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Emeklilikte yaşa takılanların emekliliği hakkında sevindirici haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Hükümet tarafından çalışmalar merakla beklerken, esnaf için 2 talep masaya geldi. Hem SSK'lılar hem de Bağ-Kur'lular heyecanlı bekleyiş içine girdi. Esnaf için konuşulan taleplerde pirim sayısının 7200'e çekilmesi ve vergi kaydı olan kişinin borçlanma yapabilmesi yer alıyor. Konunun yeni yılda gündeme gelmesi beklenirken çalışmalardan çıkacak sonuç da EYT'liler tarafından sıkı takip ediliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) çıkacak mı, ne zaman çıkacak? İşte son durum ve talepler hakkında detaylı bilgiler...

