249.900 TL-256.000 TL'ye sıfır arabalar geldi! Bu fırsat bir daha kapınızı çalmaz! Hyundai, Renault, Toyota'da yılın son kampanyası...
Döviz kurunda yaşanan yüzde 40 üzeri düşüş sonrası markalar sıfır otomobil fiyatlarında indirime gitti. Araba fiyatlarını kapsamlı bir şekilde incelediğimizde Hyundai i10 modelinin azami kampanyalı indirimli fiyatının 240.700 TL olduğunu görüyoruz. Bu aracı 244.900 TL'lik fiyatıyla Fiat'ın Egea modeli takip ediyor. Yeni bir araç almak isteyenler bir yandan bankaların taşıt kredisi kampanyalarını takip ederken öte yandan da araba markalarının fiyat indirimlerini mercek altına aldı. Döviz kurunda yaşanan sert düşüş sonrası bazı otomobil markaları model fiyat listesini güncelleyerek mevcut fiyatları indirdi.
28.12.2021 12:49
- Son Güncelleme: 28.12.2021 12:49
249.900 TL-256.000 TL'ye sıfır arabalar geldi! Bu fırsat bir daha kapınızı çalmaz! Hyundai, Renault, Toyota'da yılın son kampanyası için artık günler kaldı. Bu bağlamda sıfır otomobil fiyatları son günlerin en çok takip edilen konuları arasında yerini edindi. Döviz kurlarında yaşanan düşüşün ardından otomobil markaları fiyatlarda indirime gitti. Yapılan bu indirimlerin ardından 1.0 MPI 67 PS Jump Manuel 240.700 TL'ye kadar düştü. 31 Aralık tarihine kadar geçerli olan kampanyadan faydalanan kişiler ödemeye Temmuz 2022'de başlayabilecek.