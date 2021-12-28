249.900 TL-256.000 TL'ye sıfır arabalar geldi! Bu fırsat bir daha kapınızı çalmaz! Hyundai, Renault, Toyota'da yılın son kampanyası için artık günler kaldı. Bu bağlamda sıfır otomobil fiyatları son günlerin en çok takip edilen konuları arasında yerini edindi. Döviz kurlarında yaşanan düşüşün ardından otomobil markaları fiyatlarda indirime gitti. Yapılan bu indirimlerin ardından 1.0 MPI 67 PS Jump Manuel 240.700 TL'ye kadar düştü. 31 Aralık tarihine kadar geçerli olan kampanyadan faydalanan kişiler ödemeye Temmuz 2022'de başlayabilecek.