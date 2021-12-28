28-31 Aralık güncel iş ilanları yayınlandı: 7 kuruma 10 bin 232 polis, sözleşmeli personel ve memur alınacak! İşte başvuru şartları ve tarihi

İş arayanlara büyük fırsat! 2022'ye az bir süre kala tam 7 kurum iş ilanı yayınladı. Polis olmak isteyenler, memur olarak, personel olarak çalışmak isteyenler için Polis Akademisi Başkanlığı 10 bin 232 polis, Adalet Bakanlığı 550 İcra Müdür ve İcra Müdür yardımcısı, Ticaret Bakanlığı 80 memur, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü 10 Müfettiş yardımcısı, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 5 Sözleşmeli personel, Uşak Üniversitesi 12 sözleşmeli personel son olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı da 1575 personel alacak. İşte başvuru şartları ve tarihleri...