28-31 Aralık güncel iş ilanları yayınlandı: 7 kuruma 10 bin 232 polis, sözleşmeli personel ve memur alınacak! İşte başvuru şartları ve tarihi
Çalışmak isteyenler ve iş arayanlar için Resmi Gazete'de yer alan güncel iş ilanlarına haberimizde yer verdik. Buna göre 7 kuruma 10 bin 232 polis, sözleşmeli personel ve memur alımı gerçekleştirilecek. Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adayların başvuruları kabul edilecek. Ayrıca KPSS'den en az 50 ve üzeri puan alanlar başvuruda bulunabilecek. İşte Polis Akademisi Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Uşak Üniversitesi polis, personel ve memur alımlarına ilişkin detaylar...
İş arayanlara büyük fırsat! 2022'ye az bir süre kala tam 7 kurum iş ilanı yayınladı. Polis olmak isteyenler, memur olarak, personel olarak çalışmak isteyenler için Polis Akademisi Başkanlığı 10 bin 232 polis, Adalet Bakanlığı 550 İcra Müdür ve İcra Müdür yardımcısı, Ticaret Bakanlığı 80 memur, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü 10 Müfettiş yardımcısı, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 5 Sözleşmeli personel, Uşak Üniversitesi 12 sözleşmeli personel son olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı da 1575 personel alacak. İşte başvuru şartları ve tarihleri...
28. DÖNEM POMEM POLİS ALIMI
Polis Akademisi Başkanlığı (PA) kadın ve erkek adaylar içerisinden POMEM'E ön lisans mezunu 1600 ve lisans mezunu 6400 kişi alacak. Ön lisans mezunları KPSSP93 puan türünden en az 65, lisans mezunları da KPSSp3 puan türünden en az 60 puan almış olmalıdır. Başvurular başladı. En geç 7 Ocak 2022 tarihine kadar işlemlerinizi tamamlamalısınız.
TİCARET BAKANLIĞI 80 MEMUR ALACAK
Ticaret Bakanlığına 15 farklı alanda olmak üzere 80 memur alımı yapılacak. Lisans seviyesinde KPSSp1 puan türü ile 80 Ticaret uzman Yardımcısı alımı yapılacağı ilan edildi.