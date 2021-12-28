A101, BİM ve ŞOK'un yılbaşı aktüel kataloğu yayında! Yeni yıla özel indirimler başladı tombala, konfeti, çam ağacı... 4,95 TL'ye satılıyor
Yılbaşı gecelerinin olmazsa olmazları arasında yer alan tombala, noel baba ve çam ağacı A101'de çok ucuza satılmaya başlandı. Yeni yıla çok az bir süre kaldı. Milyonlarca kişi yılbaşı hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da A101, ŞOK ve BİM'in 28 Aralık sonrası için yayınladığı aktüel kataloğu ilgi ile karşılanıyor. Bu hafta zincir marketlerin bazılarında gıdada, bazılarında ise yılbaşına özel süsler için indirim yapıldı. 4,95 TL'ye bile bulabileceğiniz ürünler yer alıyor. Yeni yıla özel indirimler başladı. İşte 3 zincir marketin aktüel ürünler kataloğu...
28.12.2021 12:04
- Son Güncelleme: 28.12.2021 12:04
Yeni yıl hazırlıkları son sürat devam ediyor. 3 zincir marketin aktüel kataloğu rövanşta! Tombala, konfeti, çam ağacı ne ararsanız bulabilirsiniz. Bu haftaki aktüel ürünler kataloğunda yok yok! Aradığınız yılbaşı ürünleri özellikle A101'de çok ucuza satılıyor. Ancak bu yılbaşı özel indirimi ürünler genellikle online siteden satılıyor. Ancak marketlerin bazılarında da yılbaşı için küçük sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Ayrıca BİM ve ŞOK'ta da 28 Aralık sonrası için indirimler yapıldı. İşte A101, BİM, ŞOK güncel aktüel liste.