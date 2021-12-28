A101, BİM ve ŞOK’un yılbaşı aktüel kataloğu yayında! Yeni yıla özel indirimler başladı tombala, konfeti, çam ağacı... 4,95 TL’ye satılıyor

Yeni yıl hazırlıkları son sürat devam ediyor. 3 zincir marketin aktüel kataloğu rövanşta! Tombala, konfeti, çam ağacı ne ararsanız bulabilirsiniz. Bu haftaki aktüel ürünler kataloğunda yok yok! Aradığınız yılbaşı ürünleri özellikle A101'de çok ucuza satılıyor. Ancak bu yılbaşı özel indirimi ürünler genellikle online siteden satılıyor. Ancak marketlerin bazılarında da yılbaşı için küçük sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Ayrıca BİM ve ŞOK'ta da 28 Aralık sonrası için indirimler yapıldı. İşte A101, BİM, ŞOK güncel aktüel liste.