24 aylık maaş almanız mümkün! Birçok kişinin haberi yok, SGK’ya başvurarak hemen yararlanabilirsiniz! 5 yıl içerisinde müracaat edilmesi gerekiyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından alınan bazı haklar, ödemeler oluyor ve şartları taşıyan kişiler yararlanabiliyor. Birçok kişi haberdar olmadığı için hakkı olduğu halde başvuruda bulunmuyor ve 5 yıl içerisinde müracaat etmeyenler 24 aylık maaş alma şansını kaybediyor. Ölüm aylığı alan kız çocuğu evlendiğinde, aylığı kesilse de ölüm aylığının 24 aylık tutarında evlenme ödeneğini alabiliyor. SGK'ya başvurarak hemen yararlanabilirsiniz, işte ayrıntılar!