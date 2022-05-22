Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 3600 ek gösterge maaşları artıracak: Emekli ve memura yeni maaş! Takvim ödemeleri hesapladı

3600 ek gösterge maaşları artıracak: Emekli ve memura yeni maaş! Takvim ödemeleri hesapladı

3600 ek gösterge sonrasında memurların ve emeklilerin maaşları artacak. Emeklilik ikramiyelerinde de 50 bin liraya yaklaşan farklar oluşacak. TAKVİM özellikle ek gösterge artışlarının maaşlara nasıl yansıyacağının hesabını yaptı. Ek göstergeler 2200'den 3600'e çıktığında artış daha da büyüyecek.

22.05.2022 06:58 - Son Güncelleme: 22.05.2022 06:58
3600 ek gösterge maaşları artıracak: Emekli ve memura yeni maaş! Takvim ödemeleri hesapladı

Milyonlarca emeklinin ve memurun beklediği 3600 ek göstergede son yaklaşılırken memurların maaşlarında kaç lira artış olacağı da hesaplanmaya başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
3600 ek gösterge maaşları artıracak: Emekli ve memura yeni maaş! Takvim ödemeleri hesapladı

TAKVİM özellikle ek gösterge artışlarının maaşlara nasıl yansıyacağının hesabını yaptı.

3600 ek gösterge maaşları artıracak: Emekli ve memura yeni maaş! Takvim ödemeleri hesapladı

Ek göstergeler 2200'den 3600'e çıktığında artış daha da büyüyecek.

3600 ek gösterge maaşları artıracak: Emekli ve memura yeni maaş! Takvim ödemeleri hesapladı

Burada maaşlar 1.300 lirayı ikramiyeler ise 50 bin lirayı bulan artışlar görülecek.

3600 ek gösterge maaşları artıracak: Emekli ve memura yeni maaş! Takvim ödemeleri hesapladı

Ancak makam ve görev temsil tazminatlarında artış olmadığında ek gösterge bazı unvanlarda tek başına çok artışa yol açmıyor.

SON DAKİKA