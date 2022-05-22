3600 ek gösterge maaşları artıracak: Emekli ve memura yeni maaş! Takvim ödemeleri hesapladı
3600 ek gösterge sonrasında memurların ve emeklilerin maaşları artacak. Emeklilik ikramiyelerinde de 50 bin liraya yaklaşan farklar oluşacak. TAKVİM özellikle ek gösterge artışlarının maaşlara nasıl yansıyacağının hesabını yaptı. Ek göstergeler 2200'den 3600'e çıktığında artış daha da büyüyecek.
22.05.2022 06:58 - Son Güncelleme: 22.05.2022 06:58
Milyonlarca emeklinin ve memurun beklediği 3600 ek göstergede son yaklaşılırken memurların maaşlarında kaç lira artış olacağı da hesaplanmaya başladı.