TOKİ'den İstanbul Ataşehir'de 1.000'e yakın konut müjdesi! Bütçeye uygun konut almak isteyenler yaşadı! TOKİ ihale tarihleri belli oldu!

Dar gelirli aileleri ev sahibi yapan ve kira ödemekten kurtaran Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yeni projeleri ile dikkat çekiyor. Yeni yapılacak olan projelerin neler olduğunun yanı sıra ihale tarihleri de merak konusu oluyor. TOKİ'den İstanbul Ataşehir'de 1.000'e yakın konut müjdesi dikkat çekti ve bütçeye uygun konut almak isteyenler yaşadı. TOKİ İstanbul Ataşehir'de yapılacak olan konut projelerinin ihale tarihleri belli oldu. Güncel bazı projelere dair satış detayları da haberimizde yer alıyor.