Bir kereye mahsus ödeme yatıyor! Ocak sonuna kadar yaparsanız anında maaşa ek para müjdesi! SGK ve Bağkur’lu emekliler dikkat!

Bir defaya mahsus ödeme yapılıyor! Ocak sonuna kadar yaparsanız anında maaşa ek para yatacak! Emekli müşteri sayısını artırmak hedefiyle bankalar arasında oldukça ciddi bir rekabet başladı.Türkiye'de 13 milyondan fazla emekli olduğu biliniyor. Bundan ötürü emekli müşterilerin meydana getirdiği pazardan bankalar daha çok pay almak için kampanya üstüne kampanya düzenliyorlar.