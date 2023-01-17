PRİM ÖDEMELERİ ASGARİ ÜCRETLE DEĞİŞTİ! EYT'liler dikkat! Kim ne kadar ödeyecek?
Hazırlığı yapılan EYT düzenlemesiyle birlikte eksik primleri tamamlamak önem kazandı. En kolay yol borçlanma. Borçlanma imkanı olmayanlardan çalışmayanların yardımına isteğe bağlı sigorta yetişiyor. Şoförlük, bakıcılık, ev temizliği ve part-time iş yapanlar da eksik günleri tamamlayabiliyor. Prim tutarları yeni asgari ücretle birlikte değişti. İşte emeklilik için ödenecek tutarlar...
Ülkemizde emeklilik için gereken en önemli şartlardan biri prim. Bir işyerinde çalışanların primlerini işveren yatırıyor. Kendi işini kuranlar Bağ-Kur kapsamında prim ödüyor. Askerlik, doğum gibi borçlanma ile de prim sayısı artırılabiliyor. Bir başka yöntem ise isteğe bağlı sigorta. Çalışmayanlar, emeklilik için prim günü yetmeyenler ya da prim günlerini kendi ödeyerek tamamlamak isteyenler isteğe bağlı sigorta yaptırabiliyor.
Özellikle Emeklilikle Yaşa Takılanlar için hazırlığı yapılan düzenlemeyle 8 Eylül 1999'dan önce sigortası bulunanlardan prim ve yılı tamamlayanlara emeklilik yolunun açılacak olması prim konusunu önemli hale getirdi. Eksik primi tamamlamanın en kolay yolu borçlanma. Borçlanma kapsamında olmayanlar da eğer bir işyerinde tam zamanlı çalışmıyorsa isteğe bağlı sigorta ile aydan aya ödeme yaparak eksik primlerini tamamlayabiliyor.
EV KADINLARINA FIRSAT
Ev kadınları ve primi eksik olanlara emeklilik yolunu açan isteğe bağlı sigortada prim en düşük 3 bin 202 lira 56 kuruş oldu. 18 yaş üstü olan, zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayanlar bu imkandan yararlanabiliyor. Bu şekilde ödenen primler Bağ-Kur kapsamında sayılıyor.
EVDE ÜRETENLER
Kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyette bulunanlar ile esnaf muaflığından yararlanan kadınların ödeyeceği isteğe bağlı sigorta primi de aylık 3 bin 202 lira 56 kuruşa yükseldi. Evde ürettiği el emeği ürünlerini satanlar vergi muafiyetinden yararlanırken, sigorta primini yatırarak emekli de olabiliyor.