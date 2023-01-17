PRİM ÖDEMELERİ ASGARİ ÜCRETLE DEĞİŞTİ! EYT’liler dikkat! Kim ne kadar ödeyecek?

Ülkemizde emeklilik için gereken en önemli şartlardan biri prim. Bir işyerinde çalışanların primlerini işveren yatırıyor. Kendi işini kuranlar Bağ-Kur kapsamında prim ödüyor. Askerlik, doğum gibi borçlanma ile de prim sayısı artırılabiliyor. Bir başka yöntem ise isteğe bağlı sigorta. Çalışmayanlar, emeklilik için prim günü yetmeyenler ya da prim günlerini kendi ödeyerek tamamlamak isteyenler isteğe bağlı sigorta yaptırabiliyor.