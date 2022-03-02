227.500 bin TL’ye otomatik vites SUV araç fırsatı! Araç alacaklar yaşadı! ÖTV muafiyeti ve 1.500 TL yakıt hediyesi de cabası!

Araç satın almak isteyenler otomobil bayilerine gitmeden internetten kolayca güncel kampanyalara ulaşmak istiyor. Dacia'nın kampanyaları bu noktada en dikkat çekenler arasında yer alıyor ve Mart ayı boyunca geçerli olacak bu kampanyaları haberimizde derledik ve 227.500 bin TL'ye otomatik vites SUV araç fırsatı oldukça dikkat çekiyor. ÖTV muafiyeti ve 1.500 TL yakıt hediyesi de cabası, İşte Dacia güncel kampanyalar hakkındaki tüm ayrıntılar!