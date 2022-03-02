227.500 bin TL'ye otomatik vites SUV araç fırsatı! Araç alacaklar yaşadı! ÖTV muafiyeti ve 1.500 TL yakıt hediyesi de cabası!
Araç alma hayaliyle yanıp tutuşan vatandaşlar otomobil markalarının güncel kampanyalarını yakından takip ediyor. Aylık olarak güncellenen kampanyalar yoğun ilgi görüyor ve 2022 Mart ayında 227.500 bin TL'ye otomatik vites SUV araç fırsatı yoğun ilgi gören seçenekler arasında yer alıyor. Bütçesini zorlamadan uygun fiyata SUV model araç sahibi olmak isteyenler bu habere çok sevinecek, ÖTV muafiyeti ve 1.500 TL yakıt hediyesi de cabası. Mart sonuna kadar sürecek olan bu kampanyanın detaylarını haberimizde derledik.
Araç satın almak isteyenler otomobil bayilerine gitmeden internetten kolayca güncel kampanyalara ulaşmak istiyor. Dacia'nın kampanyaları bu noktada en dikkat çekenler arasında yer alıyor ve Mart ayı boyunca geçerli olacak bu kampanyaları haberimizde derledik ve 227.500 bin TL'ye otomatik vites SUV araç fırsatı oldukça dikkat çekiyor. ÖTV muafiyeti ve 1.500 TL yakıt hediyesi de cabası, İşte Dacia güncel kampanyalar hakkındaki tüm ayrıntılar!
YENİ DUSTER OTOMATİK VİTES, 227.500 TL'DEN BAŞLAYAN ÖTV MUAFİYETLİ FİYATIYLA
İlgili fiyat, sınırlı sayıdaki 2021 model Yeni Duster Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 otomobilin, perakende satın alımında geçerli, ÖTV muafiyetli satışlar için tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıdır. Belirtilen fiyata kasko ve trafik sigortası dahil değildir.
Kafam Rahat kampanyası Dacia Finans'tan Maxxi Koruma, Maxxi Warranty (+1 yıl Uzatılmış Garanti) ve Maxxi Bakım (İlk Periyodik Bakım) alımıyla birlikte geçerlidir.