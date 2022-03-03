3 ay erteleme seçenekleriyle ihtiyaç kredisi verilecek! 3.000 ile 50.000 TL anında SMS ile başvuru yapmak mümkün!

Vatandaşların artan nakit ihtiyaçları kamu bankalarından verilen kredi destekleriyle de giderilmeye çalışılıyor. Son dönemde hayat pahalılığının artmasının ardından gelen uygun ihtiyaç kredileri bankaların faizleri düşürmesiyle daha da avantajlı hale geldi. SMS ile Vakıfbank üzerinden rahatlıkla kredi başvurunuzu yaparak ihtiyacınız olan nakit desteğinden anında yararlanabilirsiniz.