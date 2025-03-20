2160 ve 3600 günle erken emeklilik: SGK girişini 1991, 2002, 2012 arası yaptırana mutlu eden haber

SGK erken emeklilikle ilgili yeni düzenlemeleri ve önemli tarihleri netleştirdi. 1991, 2002 ve 2012 yıllarında ilk kez sigortalı olanların yakından takip ettiği bu açıklamalara göre, 2160 gün veya 3600 gün prim ödeyenler erken emeklilik hakkı kazanabilecek. Peki hangi koşullar aranıyor? Başvurular nasıl yapılacak? SGK'nın yayımladığı kılavuzda yer alan detayları, uzman yorumlarıyla birleştirerek sizler için özetledik.

2160 Günle Erken Emeklilik: Anneler İçin Büyük Fırsat SGK, 3 çocuğa kadar doğum borçlanması yapan annelere 2160 gün (6 yıl) prim ödeme imkanı tanıyor. Bu hak, annelerin emeklilik yaşını düşürürken, prim gün sayısını da tamamlama fırsatı sunuyor. Kimler Yararlanabilir? Sigortalı olarak çalışan anneler, Doğum sonrası çalışamadıkları süreleri borçlanmak isteyenler, Prim ve yaş şartlarını tamamlayanlar. Önemli Not: Borçlanma süresi, çocuk başına 2 yıl ile sınırlıdır.

3600 Günle Erken Emeklilik: 9 Eylül 1999 Öncesi Sigortalılar İçin 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödemesiyle erken emeklilik hakkı kazanabiliyor. Bu hak, özellikle 1991 yılında sigortalı olanlar için büyük bir avantaj sağlıyor. Kimler Yararlanabilir? 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar, 15 yıllık sigortalılık süresini dolduranlar, 3600 gün prim ödemesi yapanlar. Dikkat: Bu haktan yararlanmak için yaş şartı aranmıyor.

Engelli Çalışanlar İçin Erken Emeklilik İmkanı SGK, %40 ve üzeri engelli olan çalışanlar için 3600 gün prim ödemesiyle erken emeklilik hakkı tanıyor. Bu hak, engelli bireylerin emeklilik yaşını beklemeden emekli olabilmesini sağlıyor. Kimler Yararlanabilir? Engelli raporu bulunan sigortalılar, 3600 gün prim ödemesi yapanlar, Yaş şartı aranmıyor.