2160 ve 3600 günle erken emeklilik: SGK girişini 1991, 2002, 2012 arası yaptırana mutlu eden haber

SGK erken emeklilikle ilgili yeni düzenlemeleri ve önemli tarihleri netleştirdi. 1991, 2002 ve 2012 yıllarında ilk kez sigortalı olanların yakından takip ettiği bu açıklamalara göre, 2160 gün veya 3600 gün prim ödeyenler erken emeklilik hakkı kazanabilecek. Peki hangi koşullar aranıyor? Başvurular nasıl yapılacak? SGK'nın yayımladığı kılavuzda yer alan detayları, uzman yorumlarıyla birleştirerek sizler için özetledik.
SGK, 3 çocuğa kadar doğum borçlanması yapan annelere 2160 gün (6 yıl) prim ödeme imkanı tanıyor. Bu hak, annelerin emeklilik yaşını düşürürken, prim gün sayısını da tamamlama fırsatı sunuyor.
Kimler Yararlanabilir?
Sigortalı olarak çalışan anneler,
Doğum sonrası çalışamadıkları süreleri borçlanmak isteyenler,
Prim ve yaş şartlarını tamamlayanlar.
Önemli Not: Borçlanma süresi, çocuk başına 2 yıl ile sınırlıdır.
9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödemesiyle erken emeklilik hakkı kazanabiliyor. Bu hak, özellikle 1991 yılında sigortalı olanlar için büyük bir avantaj sağlıyor.
Kimler Yararlanabilir?
9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar,
15 yıllık sigortalılık süresini dolduranlar,
3600 gün prim ödemesi yapanlar.
Dikkat: Bu haktan yararlanmak için yaş şartı aranmıyor.
SGK, %40 ve üzeri engelli olan çalışanlar için 3600 gün prim ödemesiyle erken emeklilik hakkı tanıyor. Bu hak, engelli bireylerin emeklilik yaşını beklemeden emekli olabilmesini sağlıyor.
Kimler Yararlanabilir?
Engelli raporu bulunan sigortalılar,
3600 gün prim ödemesi yapanlar,
Yaş şartı aranmıyor.
İş yapma gücünü %60 ve üzeri kaybeden sigortalılar, malulen emeklilik hakkından yararlanabiliyor. Bu durumda, en az 1800 gün prim ödemesi yeterli oluyor.
Kimler Yararlanabilir?
İş göremezlik raporu alanlar,
1800 gün prim ödemesi yapanlar,
Yaş şartı aranmıyor.
Askerlik görevini tamamlayan sigortalılar, askerlik sürelerini borçlanarak yaşlarını geriye çekebiliyor. Bu durum, emeklilik yaşını düşürürken, prim gün sayısını da artırıyor.
Kimler Yararlanabilir?
Askerlik görevini tamamlayanlar,
Borçlanma süresini prim gününe eklemek isteyenler.
1991'de Sigortalı Olanlar: 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar, 3600 gün primle erken emeklilik hakkından yararlanabiliyor.
2002'de Sigortalı Olanlar: Bu gruptakiler, yaş şartını tamamladıktan sonra 3600 gün primle emekli olabiliyor.
2012'de Sigortalı Olanlar: Bu tarihte sigortalı olanlar, yaş ve prim şartlarını tamamladıktan sonra normal emeklilik hakkı kazanıyor.
SGK, annelerin doğum sonrası çalışamadıkları süreleri borçlanma hakkını 3 çocuğa kadar genişletti. Buna göre:
Her çocuk için 2 yıl (720 gün) borçlanma imkanı,
Toplamda 6 yıl (2160 gün) prim kazanma fırsatı,
Evlat edinen anneler de 2 yaş altı çocuklar için aynı haktan yararlanabilecek.
SGK Uzmanı ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "Bu reform, özellikle kariyerine ara veren annelerin emeklilikte kaybettikleri süreyi telafi etmesini sağlayacak. Evlat edinme ve staj sürelerinin dahil edilmesi de kapsayıcılığı artırıyor" diyor.
Sigortadan önce doğum yapanlar borçlanabilir mi?
Hayır. Borçlanma hakkı sigortalılık sonrası doğumlar için geçerli. Ancak SGK, bu gruba yönelik yeni düzenleme çalışıyor.
S2: Borçlanma için çocuğun yaş şartı var mı?
Evet. Borçlanılan sürede çocuğun hayatta olması gerekiyor.
S3: Askerlik borçlanması ile doğum borçlanması aynı anda yapılabilir mi?
Evet. Anneler hem askerlik hem doğum borçlanmasıyla toplam 10 yıla kadar prim kazanabilir.
📌 e-Devlet Kapısı adresine giriş yapın.
📌 Arama çubuğuna "Ne Zaman Emekli Olurum" yazın.
📌 SGK Emeklilik Hesaplama hizmetini seçin.
📌 TC kimlik numaranız ve sigorta bilgileriniz ile giriş yaparak emeklilik yaşınızı ve prim gün sayınızı öğrenin.
📌 SGK Emeklilik Hesaplama Sayfası adresine girin.
📌 SSK (4A), Bağ-Kur (4B) veya Emekli Sandığı (4C) bilgilerinize göre uygun bölümü seçin.
📌 Doğum tarihiniz, sigorta başlangıç tarihiniz ve prim gününüzü girerek ne zaman emekli olabileceğinizi hesaplayın.
Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden alınmıştır
Kaynak: takvim.com.tr / Faruk Erdem