2160 gün erken emekli olabilmek mümkün! SGK resmen açıkladı! Emekli olamayıp halen çalışanlara müjdeli haber...

Doğum Borçlanması Şartları Nelerdir?

SGK bünyesinde herhangi bir sigorta kolunda çalışan tüm kadın sigortalılar için iki yıllık süreyi borçlanmaları sağlanmaktadır. Ancak söz konusu haktan yararlanmak için ilgili mevzuat kapsamında belirlenen şartların sağlanması gerekmektedir. 3 çocuğa kadar tanınan borçlanma hakkı ile 6 yıla kadar (2160 gün) erken emeklilik fırsatı sunulur.