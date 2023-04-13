RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi 2160 gün anne primi! 25 YIL EVLİ KALANA emeklilik! 2008 SGK, Bağ-Kur'lular + hiç sigorta girişi olmayanlar! Kadınlara yeni emeklilik yasası...

2160 gün anne primi! 25 YIL EVLİ KALANA emeklilik! 2008 SGK, Bağ-Kur'lular + hiç sigorta girişi olmayanlar! Kadınlara yeni emeklilik yasası...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim beyannamesini açıklamasının ardından yeni emeklilik yasası büyük ilgi çekti. Bu nedenle 25 yıl evli kalana emeklilik şartları hakkında araştırmalar hızlandı. Buna göre kadınlara erken yaşta emeklilik fırsatı tanınacak. SSK, Bağkur'lu binlerce kişi kadınlara erken emeklilik şartlarını merak ediyor. Peki, 25 yıl evli kalana erken emeklilik var mı? 25 yıl evli kalana emeklilik şartları neler? İşte detaylar...

takvim.com.tr
13.04.2023 16:42 - Son Güncelleme: 13.04.2023 16:42
2160 gün anne primi! 25 YIL EVLİ KALANA emeklilik! 2008 SGK, Bağ-Kur’lular + hiç sigorta girişi olmayanlar! Kadınlara yeni emeklilik yasası...

25 yıl evli kalana emeklilik için binlerce kişi araştırmalarını hızlandıdı. Başkan Erdoğan tarafından yeni emeklilik yasası müjdeleri verildi. Yeni emekilik sisteminde kadınlarda anne olma, çocuk sayısı gibi şartlar değerlendirilecek. İşte detaylar...

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2160 gün anne primi! 25 YIL EVLİ KALANA emeklilik! 2008 SGK, Bağ-Kur’lular + hiç sigorta girişi olmayanlar! Kadınlara yeni emeklilik yasası...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MÜJDE!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2023 yılı Seçim Beyannamesini duyurdu. Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda yaptığı açıklamada yeni emeklilik reformu için müjdeyi verdi.

2160 gün anne primi! 25 YIL EVLİ KALANA emeklilik! 2008 SGK, Bağ-Kur’lular + hiç sigorta girişi olmayanlar! Kadınlara yeni emeklilik yasası...

İŞTE YENİ EMEKLİLİK MÜJDESİ!

-Emeklilik yaşı kadınlarda anne olma ve çocuk sayısına göre aşağı çekilecek

-Ev hanımlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'ini devlet ödeyecek

-Yapılacak emeklilik düzenlemesi ile kadınlar daha az ödeyerek daha erken emekli olabilecek.

2160 gün anne primi! 25 YIL EVLİ KALANA emeklilik! 2008 SGK, Bağ-Kur’lular + hiç sigorta girişi olmayanlar! Kadınlara yeni emeklilik yasası...

KADINLARA ERKEN EMEKLİLİK!

Mevcut durumda SSK'da 7.200 prim günü ile kadınlar 58 yaşında, erkeklerde 60 yaşını doldurduğunda emekli olabiliyor. Bağ-Kur'da ise kadınlar 58 yaşında, erkekler de 60 yaş ve 9.000 gün primle emekli olabiliyor.

2160 gün anne primi! 25 YIL EVLİ KALANA emeklilik! 2008 SGK, Bağ-Kur’lular + hiç sigorta girişi olmayanlar! Kadınlara yeni emeklilik yasası...

EV HANIMLARINA PRİMİN 3'TE 1'İ DEVLETTEN

Çalışmayanlara, eksik primi olanlara emeklilik yolunu açan isteğe bağlı sigortada her ay brüt asgari ücretin yüzde 32'si oranında prim yatırılıyor. 18 yaş üstü olan, zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayanlar bu imkandan yararlanabiliyor. Bu şekilde ödenen primler Bağ-Kur kapsamında sayılıyor. İsteğe bağlı sigorta ödeyen, mevcut asgari ücrete göre aylık en az 3 bin 202 lira 56 kuruş ödeme yapıyor. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı müjde kapsamında bu primin 3'te 1'ini devlet karşılayacak.

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