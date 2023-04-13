2160 gün anne primi! 25 YIL EVLİ KALANA emeklilik! 2008 SGK, Bağ-Kur’lular + hiç sigorta girişi olmayanlar! Kadınlara yeni emeklilik yasası...

EV HANIMLARINA PRİMİN 3'TE 1'İ DEVLETTEN

Çalışmayanlara, eksik primi olanlara emeklilik yolunu açan isteğe bağlı sigortada her ay brüt asgari ücretin yüzde 32'si oranında prim yatırılıyor. 18 yaş üstü olan, zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayanlar bu imkandan yararlanabiliyor. Bu şekilde ödenen primler Bağ-Kur kapsamında sayılıyor. İsteğe bağlı sigorta ödeyen, mevcut asgari ücrete göre aylık en az 3 bin 202 lira 56 kuruş ödeme yapıyor. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı müjde kapsamında bu primin 3'te 1'ini devlet karşılayacak.