SSK BAĞ-KUR EMEKLİSİ EYT'Lİ bayram ikramiyesi zamlı maaş yattı mı? e-Devlet TAHSİS NO 0-2-4-6-8 emekli zamlı maaş ikramiye sorgulama!
Milyonlarca emekli ve EYT'linin büyük bir heyecanla beklediği gün geldi. Bilindiği üzere en düşük maaşının geçen 7.500 TL'ye çıkarıldığı duyurulmuştu. Öte yandan EYT ile emekli olan 1.6 milyon vatandaş ilk maaşını ve ikramiyesini bugün itibariyle almaya başlayacak. Bu kapsamda maaş ve ikramiyelerin yatıp yatmadığı milyonlarca kişinin gündemindeki bir konu oldu. Peki, SSK Bağ-Kur emekli EYT'li bayram ikramiyesi zamlı maaş yattı mı? İşte tahsis no 0-2-4-6-8 e-Devlet emekli zamlı maaş ikramiye sorgulama!
Milyonlarca emekli ve EYT ile emekli olanlar için büyük gün geldi çattı. SSK ve Bağ-Kur EYT'lilerine nisan ayı içerisinde 7.500 TL maaş, 16 günlük maaş farkı, 2.000 TL'lik bayram ikramiyesi ve banka promosyonu yatırılacak. Peki, SSK Bağ-Kur emekli EYT'li bayram ikramiyesi zamlı maaş yattı mı? TAHSİS NO 0-2-4-6-8 e-Devlet emekli zamlı maaş ikramiye sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar!
BUGÜN BAŞLIYOR
EYT kapsamında emekli olanlar da dahil milyonlarca emeklinin maaş ve bayram ikramiyesi bugün ödenmeye başlanıyor.
EYT'LİLER İLK MAAŞLARINI ALACAK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli aylık ödemelerinin Ramazan Bayramı'ndan önce yapılacağını duyurdu. Emekliler aylıklarını yarın almaya başlayacak. Böylece EYT'liler de ilk aylıklarını almış olacaklar.