RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi SSK BAĞ-KUR EMEKLİSİ EYT'Lİ bayram ikramiyesi zamlı maaş yattı mı? e-Devlet TAHSİS NO 0-2-4-6-8 emekli zamlı maaş ikramiye sorgulama!

SSK BAĞ-KUR EMEKLİSİ EYT'Lİ bayram ikramiyesi zamlı maaş yattı mı? e-Devlet TAHSİS NO 0-2-4-6-8 emekli zamlı maaş ikramiye sorgulama!

Milyonlarca emekli ve EYT'linin büyük bir heyecanla beklediği gün geldi. Bilindiği üzere en düşük maaşının geçen 7.500 TL'ye çıkarıldığı duyurulmuştu. Öte yandan EYT ile emekli olan 1.6 milyon vatandaş ilk maaşını ve ikramiyesini bugün itibariyle almaya başlayacak. Bu kapsamda maaş ve ikramiyelerin yatıp yatmadığı milyonlarca kişinin gündemindeki bir konu oldu. Peki, SSK Bağ-Kur emekli EYT'li bayram ikramiyesi zamlı maaş yattı mı? İşte tahsis no 0-2-4-6-8 e-Devlet emekli zamlı maaş ikramiye sorgulama!

14.04.2023 09:19 - Son Güncelleme: 14.04.2023 09:19
SSK BAĞ-KUR EMEKLİSİ EYT’Lİ bayram ikramiyesi zamlı maaş yattı mı? e-Devlet TAHSİS NO 0-2-4-6-8 emekli zamlı maaş ikramiye sorgulama!

Milyonlarca emekli ve EYT ile emekli olanlar için büyük gün geldi çattı. SSK ve Bağ-Kur EYT'lilerine nisan ayı içerisinde 7.500 TL maaş, 16 günlük maaş farkı, 2.000 TL'lik bayram ikramiyesi ve banka promosyonu yatırılacak. Peki, SSK Bağ-Kur emekli EYT'li bayram ikramiyesi zamlı maaş yattı mı? TAHSİS NO 0-2-4-6-8 e-Devlet emekli zamlı maaş ikramiye sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar!

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SSK BAĞ-KUR EMEKLİSİ EYT’Lİ bayram ikramiyesi zamlı maaş yattı mı? e-Devlet TAHSİS NO 0-2-4-6-8 emekli zamlı maaş ikramiye sorgulama!

BUGÜN BAŞLIYOR

EYT kapsamında emekli olanlar da dahil milyonlarca emeklinin maaş ve bayram ikramiyesi bugün ödenmeye başlanıyor.

SSK BAĞ-KUR EMEKLİSİ EYT’Lİ bayram ikramiyesi zamlı maaş yattı mı? e-Devlet TAHSİS NO 0-2-4-6-8 emekli zamlı maaş ikramiye sorgulama!

EYT'LİLER İLK MAAŞLARINI ALACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli aylık ödemelerinin Ramazan Bayramı'ndan önce yapılacağını duyurdu. Emekliler aylıklarını yarın almaya başlayacak. Böylece EYT'liler de ilk aylıklarını almış olacaklar.

SSK BAĞ-KUR EMEKLİSİ EYT’Lİ bayram ikramiyesi zamlı maaş yattı mı? e-Devlet TAHSİS NO 0-2-4-6-8 emekli zamlı maaş ikramiye sorgulama!

Buna göre, SGK kapsamında ödeme günü 17, 18, 19, 20 Nisan olan emeklilere hem aylık hem de bayram ikramiyesi yarın ödenecek.

SSK BAĞ-KUR EMEKLİSİ EYT’Lİ bayram ikramiyesi zamlı maaş yattı mı? e-Devlet TAHSİS NO 0-2-4-6-8 emekli zamlı maaş ikramiye sorgulama!

Ödeme günü 21, 22, 23 Nisan olanlara ise 15 Nisan'da ödeme yapılacak. 24, 25, 26 Nisan'da aylık alanların aylık ve ikramiyeleri ise 16 Nisan'da hesaplarında olacak.

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