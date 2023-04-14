SSK BAĞ-KUR EMEKLİSİ EYT’Lİ bayram ikramiyesi zamlı maaş yattı mı? e-Devlet TAHSİS NO 0-2-4-6-8 emekli zamlı maaş ikramiye sorgulama!

Milyonlarca emekli ve EYT ile emekli olanlar için büyük gün geldi çattı. SSK ve Bağ-Kur EYT'lilerine nisan ayı içerisinde 7.500 TL maaş, 16 günlük maaş farkı, 2.000 TL'lik bayram ikramiyesi ve banka promosyonu yatırılacak. Peki, SSK Bağ-Kur emekli EYT'li bayram ikramiyesi zamlı maaş yattı mı? TAHSİS NO 0-2-4-6-8 e-Devlet emekli zamlı maaş ikramiye sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar!