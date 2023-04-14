RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Temmuz zammı ile en düşük maaş ne kadar olacak, kaç TL? Memur maaş zammı 2023 son dakika: Memura ara zam yapılacak mı, ne zaman gelecek?

Temmuz zammı ile en düşük maaş ne kadar olacak, kaç TL? Memur maaş zammı 2023 son dakika: Memura ara zam yapılacak mı, ne zaman gelecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'ye yükseltilirken, memur maaşlarına da ek zam yapılacak mı soruları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Ocak ve Temmuz aylarında memur maaşlarına enflasyon oranında artış yapılmaktadır. Peki, 2023 yılı Temmuz ayı için memur maaş zammı durumu nedir? 2023 yılı Temmuz ayında memur maaşlarına ek zam yapılıp yapılmayacağı henüz netlik kazanmamıştır. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli maaşı zammı açıklaması, memur maaşlarına da zam yapılacağı beklentilerini artırdı. Memur sendikaları da ek zam taleplerini her fırsatta dile getirmektedir.

14.04.2023 09:28 - Son Güncelleme: 14.04.2023 09:28
Temmuz zammı ile en düşük maaş ne kadar olacak, kaç TL? Memur maaş zammı 2023 son dakika: Memura ara zam yapılacak mı, ne zaman gelecek?

Memur maaş zammı 2023 yılında gündemin en önemli konularından biri haline geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'ye çıkarıldı. Bu gelişme sonrası, memur ara zammı için beklentiler de arttı. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre hesaplanan memur ve memur emeklisi maaşlarına ek zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Temmuz zammı ile en düşük maaş ne kadar olacak, kaç TL? Memur maaş zammı 2023 son dakika: Memura ara zam yapılacak mı, ne zaman gelecek?

EMEKLİ MAAŞLARINA YÜKSEK ZAM YAPILDI

2023 yılının ilk aylarında yapılan çalışmalar sonucunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşlarına yüksek zam yapılacağı müjdesini vermişti. Yakın tarihlerde ise en düşük emekli maaşı rakamının yükseltildiği açıklandı.

Temmuz zammı ile en düşük maaş ne kadar olacak, kaç TL? Memur maaş zammı 2023 son dakika: Memura ara zam yapılacak mı, ne zaman gelecek?

2023 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yapılan açıklamalara göre, çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in alternatifli çalışmaları neticesinde sunulan düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı. Buna göre, en düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseltildi.

Temmuz zammı ile en düşük maaş ne kadar olacak, kaç TL? Memur maaş zammı 2023 son dakika: Memura ara zam yapılacak mı, ne zaman gelecek?

En düşük emekli maaşının yüzde 36'nın üzerinde bir artışla bu seviyeye yükseltilmesi, milyonlarca emekli için müjdeli bir haber oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada "Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerine yer verdi.

Temmuz zammı ile en düşük maaş ne kadar olacak, kaç TL? Memur maaş zammı 2023 son dakika: Memura ara zam yapılacak mı, ne zaman gelecek?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEKLİFİ KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ!

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesi, kanun teklifi hazırlanması sürecinde de dikkat çekti. Kanun teklifi, emekliye bayram ikramiyesinin 2 bin TL'ye çıkarılması ve geçici işçilerin sürekli işçi kadrosuna alınması gibi konuları da içeriyordu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifi ile bu düzenlemeler resmiyete kavuştu.

SON DAKİKA