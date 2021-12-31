Ev almak isteyenlere TOKİ'den yılbaşı fırsatı! Aralarında İstanbul, Adana, Konya da var! 20 bin TL verenler 2+1, 3+1, 4+1 daireleri...

TOKİ konut satışları devam ediyor. 234.265,20 TL'ye Adana'dan 2+1 daire almak için 23.426,52 TL peşinat vermeniz yeterli. TOKİ bu daire için 180 vade imkanı sunuyor. Başlangıç taksit bedeli olarak da 1.171,33 TL isteniyor. Başvurular T. Halk Bankası AŞ. Adana İlindeki Şubeler ve e-Devlet üzerinden (e-Devlet başvuruları 06 Ocak 2022 tarihinde sona erecektir.) yapılıyor. Kura tarihi de 13 Ocak 2022 olarak duyuruldu. İşte İstanbul, Erzurum, Giresun, Adana ve diğer illerdeki konut satıları hakkında detaylar...