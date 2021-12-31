Hafta sonu geldi A101 aktüel kataloğu değişti! 11,90’a indi! Paket halinde satılıyor Sıvı yağ, çay, hindi, iç giyim...

Hafta sonu geldi A101 aktüel kataloğu değişti! 11,90'a kadar inen fiyatlar var. Paket halinde satılan (6'lı) gazlı içeçekler 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde 21,90'dan düşüyor. İç giyim, elektronik aletler, çeyiz alışverişi için gerekenler, çocuklar için oyuncuklar, kahvaltılıklar, makarna çeşitleri, temizlik ürünler ve dahası hafta sonu özel yayınlanan A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alıyor. İşte katalogdaki indirimli ürünler...