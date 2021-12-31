Hafta sonu geldi A101 aktüel kataloğu değişti! 11,90'a indi! Paket halinde satılıyor Sıvı yağ, çay, hindi, iç giyim...
Sıkı takip edilen A101 aktüel ürünler kataloğu güncellendi. Milyonlarca kişi merakla bekliyordu. Hem hafta içi hem de hafta sonu kataloğuna yoğun ilgi var. Özellikle hafta sonu pek çok indirim yapılan market zincirinde bu hafta nelern ucuza satıldığı araştırılıyor. Sıvı yağ, çay, hindi et, iç giyim ve teknolojik aletlerde büyük indirimler yapıldı. 10 TL ve üzeri alışverişlerde 6'lı gazlı içeçekler 11,90 TL'den satılıyor. Ayrıca A101 katalog görüntüsünü de yeniledi. Yepyeni A101 aktüel ürünler katalo tam liste halinde haberimizde!
31.12.2021 13:03
- Son Güncelleme: 31.12.2021 13:03
Hafta sonu geldi A101 aktüel kataloğu değişti! 11,90'a kadar inen fiyatlar var. Paket halinde satılan (6'lı) gazlı içeçekler 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde 21,90'dan düşüyor. İç giyim, elektronik aletler, çeyiz alışverişi için gerekenler, çocuklar için oyuncuklar, kahvaltılıklar, makarna çeşitleri, temizlik ürünler ve dahası hafta sonu özel yayınlanan A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alıyor. İşte katalogdaki indirimli ürünler...