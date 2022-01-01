Kazanç takvimi netleşti: Emekliye 2022'de 6 okazyon masada! 2 zam, 2 ikramiye, promosyon... Sadece iki gün kaldı!

2022 yılına girerken en merak edilen konulardan biri de emekli maaşları oldu. Ocak'ta 2 kez zam, 2 bayram ikramiyesi alacak emekliler, maaşlarında ekstra iyileştirme de yapılmasını bekliyor. Ayrıca 3 yıllık taahhüdü olanlar ve yeni aylık bağlananlar promosyondan yararlanacak. Memur emeklilerine ise yüzde 5 zam ve 2021'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark verilecek. Emeklilerin merakla beklediği Ocak ayı zammı 3 Ocak Pazartesi günü belli olacak. Peki, 2022 emekli maaşı ne kadar olacak? İşte kalem kalem 2022 emekli ve emekli memur maaşları!