%20.93 EK ZAM NETLEŞİYOR! SSK, Bağkur'luya 11.252 TL çıplak maaş! Emekliye Temmuz'da merdiven sistemi geliyor! Enflasyon farkı+ Seyyanen artış, Refah Payı...
Temmuz zammı için yeni hesaplamalar yapılıyor. Emekli ve memurlar büyük bir merakla yeni maaşlarını bekliyor. Temmuz zammı için mayıs ve haziran ayına ilişkin enflasyon oranlarının netleşmesi gerekecek. Peki, kim, ne kadar maaş alacak? İşte yeni tablo haberimizde...
Emekli ve memur maaşlarına yapılacak Temmuz zammı için sayılı günler kaldı. Maaşlara refah payının yanında %50'lilere varan oranlarda zam yapılabileceği konuşuluyor. En düşük memur maaşı 22 bin liraya çıkarılacak, 7.500 TL üzerinde zam alan emeklilere ise kademeli zam yapılması üzerinde durulacak. Peki, Temmuz'da emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? En düşük maaşlar kaç TL olacak? İşte son hesaplama tablosu haberimizde...
KAMU İŞÇİSİ BELİRLEYİCİ
Milyonlarca memur ve emeklinin gündeminde temmuzda yapılacak zam var. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması bunun üzerinde maaş alan emeklilerde ek zam beklentisini artırmış durumda.
Yine, kamuda çalışan işçilerin en düşük maaşının refah payı dahil yüzde 45 zamla 15 bin liraya çıkarılması ve seçim öncesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları temmuz ayında memur maaşlarına da enflasyon üzerinde bir zam yapılacağını ortaya koydu.