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Haberler Ekonomi %20.93 EK ZAM NETLEŞİYOR! SSK, Bağkur'luya 11.252 TL çıplak maaş! Emekliye Temmuz'da merdiven sistemi geliyor! Enflasyon farkı+ Seyyanen artış, Refah Payı...

%20.93 EK ZAM NETLEŞİYOR! SSK, Bağkur'luya 11.252 TL çıplak maaş! Emekliye Temmuz'da merdiven sistemi geliyor! Enflasyon farkı+ Seyyanen artış, Refah Payı...

Temmuz zammı için yeni hesaplamalar yapılıyor. Emekli ve memurlar büyük bir merakla yeni maaşlarını bekliyor. Temmuz zammı için mayıs ve haziran ayına ilişkin enflasyon oranlarının netleşmesi gerekecek. Peki, kim, ne kadar maaş alacak? İşte yeni tablo haberimizde...

takvim.com.tr
22.05.2023 22:42 - Son Güncelleme: 22.05.2023 23:01
%20.93 EK ZAM NETLEŞİYOR! SSK, Bağkur’luya 11.252 TL çıplak maaş! Emekliye Temmuz’da merdiven sistemi geliyor! Enflasyon farkı+ Seyyanen artış, Refah Payı...

Emekli ve memur maaşlarına yapılacak Temmuz zammı için sayılı günler kaldı. Maaşlara refah payının yanında %50'lilere varan oranlarda zam yapılabileceği konuşuluyor. En düşük memur maaşı 22 bin liraya çıkarılacak, 7.500 TL üzerinde zam alan emeklilere ise kademeli zam yapılması üzerinde durulacak. Peki, Temmuz'da emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? En düşük maaşlar kaç TL olacak? İşte son hesaplama tablosu haberimizde...

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%20.93 EK ZAM NETLEŞİYOR! SSK, Bağkur’luya 11.252 TL çıplak maaş! Emekliye Temmuz’da merdiven sistemi geliyor! Enflasyon farkı+ Seyyanen artış, Refah Payı...

KAMU İŞÇİSİ BELİRLEYİCİ
Milyonlarca memur ve emeklinin gündeminde temmuzda yapılacak zam var. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması bunun üzerinde maaş alan emeklilerde ek zam beklentisini artırmış durumda.

%20.93 EK ZAM NETLEŞİYOR! SSK, Bağkur’luya 11.252 TL çıplak maaş! Emekliye Temmuz’da merdiven sistemi geliyor! Enflasyon farkı+ Seyyanen artış, Refah Payı...

Yine, kamuda çalışan işçilerin en düşük maaşının refah payı dahil yüzde 45 zamla 15 bin liraya çıkarılması ve seçim öncesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları temmuz ayında memur maaşlarına da enflasyon üzerinde bir zam yapılacağını ortaya koydu.

%20.93 EK ZAM NETLEŞİYOR! SSK, Bağkur’luya 11.252 TL çıplak maaş! Emekliye Temmuz’da merdiven sistemi geliyor! Enflasyon farkı+ Seyyanen artış, Refah Payı...

ENFLASYON ARTI REFAH PAYI
Erdoğan, Hak-İş Konfederasyonu 15'inci Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, şunları söylemişti: "En düşük memur maaşını, en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz.

%20.93 EK ZAM NETLEŞİYOR! SSK, Bağkur’luya 11.252 TL çıplak maaş! Emekliye Temmuz’da merdiven sistemi geliyor! Enflasyon farkı+ Seyyanen artış, Refah Payı...

Kamu işçilerinde olduğu gibi, en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkartarak, üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. Böylece en düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak. Memur maaşlarındaki bu artışlar, otomatik olarak emekliliklerine de yansıyacak."

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