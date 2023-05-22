%20.93 EK ZAM NETLEŞİYOR! SSK, Bağkur’luya 11.252 TL çıplak maaş! Emekliye Temmuz’da merdiven sistemi geliyor! Enflasyon farkı+ Seyyanen artış, Refah Payı...

Kamu işçilerinde olduğu gibi, en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkartarak, üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. Böylece en düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak. Memur maaşlarındaki bu artışlar, otomatik olarak emekliliklerine de yansıyacak."