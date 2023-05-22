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Haberler Ekonomi EYT'de staj sigortası için nihai tablo! 1.1 milyon kişiye talih kuşu konacak! 07, 19 kodlarına dikkat! 1999 öncesi sigorta hakları verilecek mi? O süreler...

EYT'de staj sigortası için nihai tablo! 1.1 milyon kişiye talih kuşu konacak! 07, 19 kodlarına dikkat! 1999 öncesi sigorta hakları verilecek mi? O süreler...

EYT ile milyonlarca kişi emeklilik hakkına sahip oldu. Bu kapsamda başvurular halen devam ediyor. Öte yandan EYT staj ve çıraklık konusu da uzun süredir gündemi meşgul ediyor. Staj sigorta başlangıcı sayıldığı durumda emekli olmaya hak kazanacak vatandaşlar ise son gelişmeleri takip ediyor. Bağkur'luların prim sayısının düşmesiyle birlikte EYT kapsamı genişleyecek. Peki, staj ve çıraklık başlangıç sayılacak mı? İşte detaylar...

takvim.com.tr
22.05.2023 22:39 - Son Güncelleme: 22.05.2023 22:39
EYT’de staj sigortası için nihai tablo! 1.1 milyon kişiye talih kuşu konacak! 07, 19 kodlarına dikkat! 1999 öncesi sigorta hakları verilecek mi? O süreler...

EYT ile birlikte milyonlarca kişinin emeklilik hakkı sağlandı. Bağkur'lulara yapılacak prim indirimi sonrası gözler staj ve çıraklık sigortasına çevrildi. Peki, EYT'de staj ve çıraklık sigortası geçerli sayılacak mı? İşte detaylar...

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EYT’de staj sigortası için nihai tablo! 1.1 milyon kişiye talih kuşu konacak! 07, 19 kodlarına dikkat! 1999 öncesi sigorta hakları verilecek mi? O süreler...

EYT'DE STAJ VE ÇIRAKLIK SİGORTASI SAYILACAK MI?

Staj dönemindeki çalışmaların emeklilik için başlangıç olarak kabul edilmesi Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in görüşmesinde yeniden gündeme geldi.

EYT’de staj sigortası için nihai tablo! 1.1 milyon kişiye talih kuşu konacak! 07, 19 kodlarına dikkat! 1999 öncesi sigorta hakları verilecek mi? O süreler...

Sorunun çözümü için ilk olarak, staj kapsamında çalışanlarla ilgili istatistiklerin çıkarılması amaçlanıyor.

EYT’de staj sigortası için nihai tablo! 1.1 milyon kişiye talih kuşu konacak! 07, 19 kodlarına dikkat! 1999 öncesi sigorta hakları verilecek mi? O süreler...

Böylece, kaç kişinin düzenleme kapsamına girebileceği ve maliyet hesaplaması yapılabilecek.

EYT’de staj sigortası için nihai tablo! 1.1 milyon kişiye talih kuşu konacak! 07, 19 kodlarına dikkat! 1999 öncesi sigorta hakları verilecek mi? O süreler...

Stajda emeklilik sorununun çözümüyle, mesleki eğitim gören gençlerin güvenceye kavuşması ve mesleki eğitimin özendirilmesiyle, ara eleman sıkıntısının giderilmesine de katkı sağlanması bekleniyor.

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