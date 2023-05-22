EYT'de staj sigortası için nihai tablo! 1.1 milyon kişiye talih kuşu konacak! 07, 19 kodlarına dikkat! 1999 öncesi sigorta hakları verilecek mi? O süreler...
EYT ile milyonlarca kişi emeklilik hakkına sahip oldu. Bu kapsamda başvurular halen devam ediyor. Öte yandan EYT staj ve çıraklık konusu da uzun süredir gündemi meşgul ediyor. Staj sigorta başlangıcı sayıldığı durumda emekli olmaya hak kazanacak vatandaşlar ise son gelişmeleri takip ediyor. Bağkur'luların prim sayısının düşmesiyle birlikte EYT kapsamı genişleyecek. Peki, staj ve çıraklık başlangıç sayılacak mı? İşte detaylar...
22.05.2023 22:39 - Son Güncelleme: 22.05.2023 22:39
EYT ile birlikte milyonlarca kişinin emeklilik hakkı sağlandı. Bağkur'lulara yapılacak prim indirimi sonrası gözler staj ve çıraklık sigortasına çevrildi. Peki, EYT'de staj ve çıraklık sigortası geçerli sayılacak mı? İşte detaylar...