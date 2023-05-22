EYT’de staj sigortası için nihai tablo! 1.1 milyon kişiye talih kuşu konacak! 07, 19 kodlarına dikkat! 1999 öncesi sigorta hakları verilecek mi? O süreler...

EYT'DE STAJ VE ÇIRAKLIK SİGORTASI SAYILACAK MI?

Staj dönemindeki çalışmaların emeklilik için başlangıç olarak kabul edilmesi Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in görüşmesinde yeniden gündeme geldi.