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2025 Nisan ayı temettü takvimi! Bu ay hangi şirketler ödeme yapacak?

BIST'te işlem gören birçok köklü şirket, 2025 Nisan ayı boyunca yatırımcılarına nakit temettü dağıtacak. Aygaz, Ford Otosan, TOFAŞ ve KCHOL gibi şirketler belirlenen tarihlerde temettü ödemelerini gerçekleştirecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Nisan 2025 , 18:32 Güncelleme Tarihi :01 Nisan 2025 , 18:32
2025 Nisan ayı temettü takvimi! Bu ay hangi şirketler ödeme yapacak?

Borsa İstanbul'da temettü zamanı başlıyor. Aralarında Aygaz, TOFAŞ, Vakko ve Çelebi gibi birçok şirket, Nisan ayı boyunca yatırımcılarına kazanç dağıtacak.

2025 Nisan ayı temettü takvimi! Bu ay hangi şirketler ödeme yapacak?

📅 2 Nisan

  • 🔥 AYGAZ – %6.32 – 💰 10.6675₺

  • 🏗️ CIMSA – %1.05 – 💰 0.5393₺

  • 🏦 SAHOL – %3.03 – 💰 2.5500₺

  • 🚜 TTRAK – %5.05 – 💰 41.1974₺

2025 Nisan ayı temettü takvimi! Bu ay hangi şirketler ödeme yapacak?

📅 3 Nisan

  • 🚗 FROTO – %1.37 – 💰 14.5350₺

  • 🧃 SEGMN – %2.35 – 💰 0.5208₺

  • 🚘 TOASO – %5.69 – 💰 10.2000₺

2025 Nisan ayı temettü takvimi! Bu ay hangi şirketler ödeme yapacak?

📅 8 Nisan

  • 🧱 AFYON – %5.75 – 💰 0.8500₺

📅 9 Nisan

  • 🏢 AKMGY – %5.76 – 💰 12.6400₺

📅 10 Nisan

  • 🛞 ALCAR – %4.73 – 💰 53.7349₺

  • 🏛️ KCHOL – %3.58 – 💰 5.8480₺

2025 Nisan ayı temettü takvimi! Bu ay hangi şirketler ödeme yapacak?

📅 11 Nisan

  • 📦 LIDER – %0.06 – 💰 0.1212₺

📅 15 Nisan

  • 🕌 ALBRK – %2.41 – 💰 0.1466₺

  • 👗 VAKKO – %4.90 – 💰 3.4000₺

  • 🏘️ YGGYO – %9.01 – 💰 7.0000₺

📅 16 Nisan

  • 🏗️ ENKAI – %2.67 – 💰 1.7000₺

2025 Nisan ayı temettü takvimi! Bu ay hangi şirketler ödeme yapacak?

📅 17 Nisan

  • ALARK – %2.23 – 💰 2.2507₺

  • 🧪 SELEC – %0.53 – 💰 0.3400₺

📅 21 Nisan

  • 🔋 AYEN – %0.81 – 💰 0.2119₺

  • 🏖️ KSTUR – %0.19 – 💰 11.9000₺

  • 🧼 KTLEV – %1.45 – 💰 0.9350₺

📅 22 Nisan

  • 🚐 ESCAR – %0.20 – 💰 0.1020₺

2025 Nisan ayı temettü takvimi! Bu ay hangi şirketler ödeme yapacak?

📅 24 Nisan

  • ✈️ CLEBI – %4.25 – 💰 125.3750₺

  • 🏭 GLCVY – %4.36 – 💰 2.1296₺

📅 25 Nisan

  • 🏙️ AVPGY – %2.65 – 💰 1.5000₺

  • 🔩 SARKY – %1.67 – 💰 0.3500₺

📅 28 Nisan

  • 🔌 NTGAZ – %6.73 – 💰 0.4928₺

2025 Nisan ayı temettü takvimi! Bu ay hangi şirketler ödeme yapacak?

📅 29 Nisan

  • 🏬 PAGYO – %4.59 – 💰 2.8736₺

📅 30 Nisan

Fotoğraflar: AA

  • 🧾 BRKVY – %0.83 – 💰 0.4573₺