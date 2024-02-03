Emekliye ek zam kararı Resmi Gazete'de yayımlandı! Takvim.com.tr maaşları kalem kalem hesapladı: Kim ne kadar alacak? Ne zaman ödenecek? Bakan açıkladı

Emeklilere ek zam Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şimdi tüm SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile dul ve yetimlerine fark ödemesi söz konusu olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından zam farklarının ödeneceği tarihi açıkladı. İşte örneklerle ve tablolarla emeklilerin ek zam farkları…
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği haber geldi. Ocak ayı zammını 11.68 puanlık refah payı ile yüzde 37.57'den yüzde 49.25'e, taban emekli aylığı ödemesini de 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükselten düzenleme Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Ek zamlar Ocak ayı ödeme dönemi itibariyle yürürlüğe girerken; emeklilere, dul ve yetimlere bir fark ödemesi yapılacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 1 hafta içinde farkların ödeneceğini açıklamıştı. Işıkhan sosyal medya hesabından aylık farkların ne zaman hesaplara yatırılacağını açıkladı. Işıkhan, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
Ocak 2024 itibarıyla %49,25 oranında yükseltme yaptığımız SSK ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarını ödemeye başlayacağız.— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) February 3, 2024
Ödemeler;
✅SSK kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 6 Şubat'ta gerçekleştirilecek.
✅Bağ-Kur kapsamında emekli olan… pic.twitter.com/MGFYZcsMyV
Ocak 2024 itibarıyla %49,25 oranında yükseltme yaptığımız SSK ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarını ödemeye başlayacağız.
Ödemeler;
✅SSK kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 6 Şubat'ta gerçekleştirilecek.
✅Bağ-Kur kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 7 Şubat'ta gerçekleştirilecek.
Kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum.