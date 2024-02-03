Emekliye ek zam kararı Resmi Gazete'de yayımlandı! Takvim.com.tr maaşları kalem kalem hesapladı: Kim ne kadar alacak? Ne zaman ödenecek? Bakan açıkladı

Emeklilere ek zam Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şimdi tüm SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile dul ve yetimlerine fark ödemesi söz konusu olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından zam farklarının ödeneceği tarihi açıkladı. İşte örneklerle ve tablolarla emeklilerin ek zam farkları…