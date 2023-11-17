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Tarım Kredi 17 Kasım 2023 FİYAT LİSTESİ! Bugün bitiyor son indirimli ürünler: Paça çorbası 64.90, kasap sucuk 109 TL, bohça mantı 25,90...

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 17 Kasım tarihine kadar geçerli onlarca üründe indirim uygulandı. 17 Kasım saat 21:00'a kadar sürecek indirimler arasında bohça mantı, tereyağı, süt, kaymaksız yoğurt, üzüm pekmezi, tava yoğurt, susuz yağ, siyah zeytin, groski pirinç gibi pek çok ürün yer alıyor. İşte Tarım Kredi 17 Kasım 2023 fiyat listesi...

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Giriş Tarihi 17 Kasım 2023, 09:15 Güncelleme 17 Kasım 2023, 09:17
Tarım Kredi 17 Kasım 2023 FİYAT LİSTESİ! Bugün bitiyor son indirimli ürünler: Paça çorbası 64.90, kasap sucuk 109 TL, bohça mantı 25,90... 1

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde son indirimler sergilendi. 17 Kasım saat 21:00'a kadar gıda ürünlerinde büyük indirimler vatandaşları bekliyor olacak. Peki Tarım Kredi'de hangi ürünler indirimde? İşte indirimli ürünler listesi...

Tarım Kredi 17 Kasım 2023 FİYAT LİSTESİ! Bugün bitiyor son indirimli ürünler: Paça çorbası 64.90, kasap sucuk 109 TL, bohça mantı 25,90... 2

TARIM KREDİ KOOPERATİF 17 KASIM 2023 FİYAT LİSTESİ!

Tarım Kredi 17 Kasım 2023 FİYAT LİSTESİ! Bugün bitiyor son indirimli ürünler: Paça çorbası 64.90, kasap sucuk 109 TL, bohça mantı 25,90... 3

TARIM KREDİ KOOPERATİF 17 KASIM 2023 FİYAT LİSTESİ!

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