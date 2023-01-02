2023 ZAMLI MAAŞLAR! Profesör, doçent, araştırma görevlisi maaşları ne kadar, kaç TL? En düşük, en yüksek emekli profesör, araştırma görevlisi maaşı...
Profesör, doçent, araştırma görevlisi maaşları ne kadar, kaç TL olacak sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Gözler 3 Ocak'ta açıklanacak TÜİK enflasyon verilerine çevrilirken internet arama motorlarında tahminlere yoğun ilgi gösteriliyor. 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile belirlenen memur maaşları 3 Ocak'ta açıklanacak. Peki En düşük, en yüksek emekli- çalışan profesör, araştırma görevlisi maaşı ne kadar olur? İşte yeni, güncel ZAMLI maaşlar hakkında detaylar...
2023 ZAMLI PROFESÖR, DOÇENT, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MAAŞLARI! 2023 Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek profesör, doçent, araştırma görevlisi maaşları ile ilgili araştırmalar hızlandı. Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak Salı günü saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak. Peki Profesör, doçent, araştırma görevlisi maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte memur ve emekli zammıyla ilgili bilgiler...
PROFESÖR, DOÇENT, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?
TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamlarına göre memurların alacağı zam oranı ortaya çıkacak. Böylelikle Profesör, doçent, araştırma görevlisi zamlı maaşları da netlik kazanacak.
Öte yandan Ocak ayında 10.264 TL olan araştırma görevlisi maaşı Temmuz ayında 14.543 TL'ye yükselmişti. Yüzde 15.11 oranında olan 5 aylık enflasyon oranına göre 2023 yılında araştırma görevlisi maaşının resmi bir rakam olmamakla beraber 16 bin 740 TL'ye çıkacağını gösteriyor. Gelişmeler oldukça haberimizde güncel maaşlara yer verilecektir.
MEMUR MAAŞ ZAMMI TAHMİNLERİ
Maaşlara yüzde 8 zam ve enflasyon farkı (2022'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden) yansıtılacak. Yüzde 14.05 çıkan Temmuz-Kasım enflasyonu, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacağını gösterdi. 5 aylık TÜFE verisine göre memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı enflasyon farkıyla yüzde 15.11'e ulaştı. Geriye sadece Aralık verisi kaldı. Son veri, dolayısıyla zam oranı Ocak ayı başında belli olacak ama ipuçları da var.
MEMURA EN AZ 10.768 TL
Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 66.80 çıktı. Bu tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 17.17 olarak gerçekleşecek. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 18.27'yi bulacak. Yüzde 18.27 artış tahminine göre en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 10 bin 768 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 7 bin 188 liraya yükselecek.
REFAH PAYI DA GÜNDEMDE
Ocak'ta toplu sözleşme artışına bir refah payı eklenmesi de gündemde. Bu yılın Ocak ayında da benzer bir uygulama yapılmış, toplu sözleme artışı yükseltilmişti. Kesin karar Aralık ayı sonunda ya da Ocak ayı başında belli olacak.
BİR ZAM DE EK GÖSTERGE İLE
Memurları ve memur emeklilerini yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi de 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu düzenleme de maaşlara yansıyacak. En büyük etki emekli aylıklarında kendisini gösterecek. Memur emeklilerine 2 bin 500 liraya varan ek gösterge artışları bekleniyor.