2023 ZAMLI İTFAİYECİ MAAŞLARI! Ocak zammıyla YENİ İtfaiye eri maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Güncel İtfaiyeci maaşı enflasyon farkı zammı...

2023 ZAMLI İTFAİYECİ MAAŞLARI! Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği tarih artık geldi çattı. 3 Ocak'ta Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon verilerini paylaşacak. Peki Memur ve emekli maaşlarında zam oranı ne kadar olacak? Ocak zammıyla YENİ İtfaiyeci maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte son gelişmeler...