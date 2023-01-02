2023 ZAMLI İTFAİYECİ MAAŞLARI! Ocak zammıyla YENİ İtfaiye eri maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Güncel İtfaiyeci maaşı enflasyon farkı zammı...
2023 yılına girerken gözler TÜİK'in enflasyon rakamlarına çevrildi. Yeni yılın ilk gününde milyonlar tarafından zamlı maaşlar araştırılıyor. Ocak ayına girilmesiyle memur maaş 2023 zammına ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı. Son olarak asgari ücrete %54,66 zam yapıldı. Peki memur maaşları ne kadar artacak? Ocak zammıyla YENİ İtfaiyeci maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar...
2023 ZAMLI İTFAİYECİ MAAŞLARI! Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği tarih artık geldi çattı. 3 Ocak'ta Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon verilerini paylaşacak. Peki Memur ve emekli maaşlarında zam oranı ne kadar olacak? Ocak zammıyla YENİ İtfaiyeci maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte son gelişmeler...
Asgari ücret ve EYT müjdesinin ardından bu kez memur ve emekliler zam bekliyor. TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte zamlı maaşlar da ortaya çıkacak. Zamlı itfaiye maaşları da 3 Ocak'ta belli olacak. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir. İşte tahminler...
2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının oranını, memurların ve memur emeklilerinin yüzde 8'lik toplu sözleşme artışına eklenecek farkı gösterecek.
5 AYDA NE ÇIKTI?
5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 14.05, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 15.11 zam oluştu. Son veri için Türkiye İstatistik Kurumu'nun yapacağı açıklama beklenirken, enflasyon tahminleri ipuçları veriyor. Bu yıla ilişkin enflasyon tahminleri yüzde 65 ile yüzde 66.80 arasında bulunuyor.
ENFLASYON YÜZDE 65 OLURSA
İlk tahmin (yüzde 65) gerçekleşirse, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15.91 çıkacak. Bu durumda memurların ve memur emeklilerinin Ocak artışı da yüzde 16.99'a (yüzde 8'lik toplu sözleşme artışı + enflasyon farkı) ulaşacak.