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Haberler Ekonomi 2023 Sosyal yardım paraları ne kadar, kaç TL oldu? ZAMLI YENİ sosyal yardım ödeme miktarları: Çocuk, öğrenci, anaokulu, ilkokul, ortaokul...

2023 Sosyal yardım paraları ne kadar, kaç TL oldu? ZAMLI YENİ sosyal yardım ödeme miktarları: Çocuk, öğrenci, anaokulu, ilkokul, ortaokul...

Yüzde 25 zamla yeni zamlı sosyal yardım ödemeleri ortaya çıktı. TÜİK tarafından 3 Ocak 2023 tarihinde Aralık ayının enflasyon oranı açıklandı. Hemen akabinde memur ve emekli zamları ortaya çıktı. Sosyal yardımlar da Ocak ayında güncellendi. Özellikle çocuklar için yapılan sosyal yardımların yeni tutarları dikkat çekti. Peki 2023 Sosyal yardım paraları ne kadar, kaç TL oldu? İşte ZAMLI YENİ sosyal yardım ödeme miktarları: Çocuk, öğrenci, anaokulu, ilkokul, ortaokul...

03.01.2023 23:47 - Son Güncelleme: 03.01.2023 23:47
2023 Sosyal yardım paraları ne kadar, kaç TL oldu? ZAMLI YENİ sosyal yardım ödeme miktarları: Çocuk, öğrenci, anaokulu, ilkokul, ortaokul...

SON DAKİKA... Memur, memur emeklisi ve diğer emeklilere ücret artışı yüzde 25 olarak uygulanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması sonrası Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 396 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin 597 liraya yükseldi. Peki 2023 Sosyal yardım paraları ne kadar, kaç TL oldu?

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2023 Sosyal yardım paraları ne kadar, kaç TL oldu? ZAMLI YENİ sosyal yardım ödeme miktarları: Çocuk, öğrenci, anaokulu, ilkokul, ortaokul...

Memur ve emekli zammıyla birlikte bir çok kalemde ödemeler arttı. 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı ödemelerine de bu kapsam da zam geldi. İşte kalem kalem zamlı sosyal yardım ödemeleri..

2023 Sosyal yardım paraları ne kadar, kaç TL oldu? ZAMLI YENİ sosyal yardım ödeme miktarları: Çocuk, öğrenci, anaokulu, ilkokul, ortaokul...

SOSYAL YARDIMLAR MEVCUT (TL) % 25 ZAMLI (TL)

65 yaş aylığı 1.536,70 1.920,88
Evde bakım desteği 3.336,00 4.170,00
Kronik hastalık yardımı 3.336,00 4.170,00

2023 Sosyal yardım paraları ne kadar, kaç TL oldu? ZAMLI YENİ sosyal yardım ödeme miktarları: Çocuk, öğrenci, anaokulu, ilkokul, ortaokul...

Engelli yakını aylığı 1.226,69 1.533,36
Engelli aylığı
- % 40-69 arası 1.226,69 1.533,36
- % 70 ve üstü 1.840,04 2.300,05

2023 Sosyal yardım paraları ne kadar, kaç TL oldu? ZAMLI YENİ sosyal yardım ödeme miktarları: Çocuk, öğrenci, anaokulu, ilkokul, ortaokul...

Sosyal ve Ekonomik Destek
- Çocuk (Okul öncesi) 1.584,61 1.980,76
- Çocuk (İlköğretim) 2.376,92 2.971,15

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