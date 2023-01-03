2023 Sosyal yardım paraları ne kadar, kaç TL oldu? ZAMLI YENİ sosyal yardım ödeme miktarları: Çocuk, öğrenci, anaokulu, ilkokul, ortaokul...

SON DAKİKA... Memur, memur emeklisi ve diğer emeklilere ücret artışı yüzde 25 olarak uygulanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması sonrası Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 396 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin 597 liraya yükseldi. Peki 2023 Sosyal yardım paraları ne kadar, kaç TL oldu?

