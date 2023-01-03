Zamlı paralar hesaplara yatıyor! Aile Bakanlığı’ndan 4.170 TL ödeme! E-Devlet’ten başvuran PTT’den alıyor! TCKN sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar...

BAKIM PARASI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Bakım parası almak isteyen vatandaşların öncelikle hastaneden bakıma muhtaç kişilerin olduğuna dair rapor alması gerekmektedir. Belge sağlandığı takdirde devlet bakım parası ödemektedir.

Raporun ardından hane içi kişi başına düşen aylık gelir hesaplaması yapılmaktadır. Yapılan hesapta ailenin gelirinin asgari ücretin 2/3'ünden az olması şartı aranmaktadır. Vatandaşlar başvuru yaptıktan sonra Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyeti tarafından belirtmiş oldukları ikamet yerlerinde ziyaret edilirler. Heyetin değerlendirme sonucu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından onaylanmaktadır. Eğer başvuru olumsuz olarak sonuçlanırsa bir ay içinde başvuruda bulunan kişilere bildirilmektedir.