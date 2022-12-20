2023 SED yardımı ne kadar, kaç TL olacak? SED ödemelerine zam var mı? Ocak asgari ücret zammıyla SED ödemeleri artacak mı?

TÜRK-İŞ'TEN KRİTİK TOPLANTI ÖNCESİ AÇIKLAMA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantısı önecesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı'na gelen TÜRK-İŞ heyetinden TÜRK-İŞ Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak bir açıklama yaptı.

"Toplantıya girmeden bir değerlendirme yapmak doğru değil ancak, rakamlar bugün netleşecek. Hem işveren hem de Bakanlığın elini görelim. Bundan sonra bizde elimizdekini masaya dökeyeceğiz."