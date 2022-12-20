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2023 SED yardımı ne kadar, kaç TL olacak? SED ödemelerine zam var mı? Ocak asgari ücret zammıyla SED ödemeleri artacak mı?

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği yeni asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte 40'dan fazla olan sosyal yardım ödemeleri de artacak. 2023 yılında uygulanacak zamlı asgari ücret çalışan vatandaşlara ilaç gibi gelecek. Yapılan açıklamada 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım maaşı gibi ödemelerin de artacağı duyuruldu. Peki 2023 SED yardımı ne kadar, kaç TL olacak? SED ödemelerine zam var mı? Ocak asgari ücret zammıyla SED ödemeleri artacak mı? İşte yanıtları...

20.12.2022 16:55 - Son Güncelleme: 20.12.2022 16:59
2023 SED yardımı ne kadar, kaç TL oldu? SED ödemelerine zam var mı? Ocak asgari ücret zammıyla SED ödemeleri artacak mı?

İhtiyaç sahibi ailelere çocuklarının bakımı ve desteklenmesi için yapılan SED yardımı 2023 asgari ücret zammının açıklanmasına az bir süre kala gündeme geldi. Peki 2023 SED yardımı ne kadar, kaç TL oldu? SED ödemelerine zam var mı? Ocak asgari ücret zammıyla SED ödemeleri artacak mı?

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2023 SED yardımı ne kadar, kaç TL oldu? SED ödemelerine zam var mı? Ocak asgari ücret zammıyla SED ödemeleri artacak mı?

2022 SED YARDIMLARINA ZAM VAR MI, NE KADAR, KAÇ TL?

2023 yılında SED yardımında artış olacak mı henüz belli olmadı. Gelişmeler oldukça Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz. Öte yandan SED yardımı şuan için 1259 TL olarak ödeniyor.

2023 SED yardımı ne kadar, kaç TL oldu? SED ödemelerine zam var mı? Ocak asgari ücret zammıyla SED ödemeleri artacak mı?

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari Ücret toplantısının ilki 7 Aralık'ta düzenlendi. İkinci toplantı ise 14 Aralık'ta gerçekleşti. Asgari ücret 3. toplantısı da 20 Aralık'ta yapıldı. Ancak henüz karar açıklanmadı.

2023 SED yardımı ne kadar, kaç TL oldu? SED ödemelerine zam var mı? Ocak asgari ücret zammıyla SED ödemeleri artacak mı?

TÜRK-İŞ'TEN KRİTİK TOPLANTI ÖNCESİ AÇIKLAMA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantısı önecesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı'na gelen TÜRK-İŞ heyetinden TÜRK-İŞ Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak bir açıklama yaptı.

"Toplantıya girmeden bir değerlendirme yapmak doğru değil ancak, rakamlar bugün netleşecek. Hem işveren hem de Bakanlığın elini görelim. Bundan sonra bizde elimizdekini masaya dökeyeceğiz."

2023 SED yardımı ne kadar, kaç TL oldu? SED ödemelerine zam var mı? Ocak asgari ücret zammıyla SED ödemeleri artacak mı?

SED YARDIMI KİMLERE VERİLİR?

Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;

Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

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