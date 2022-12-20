2023 SED yardımı ne kadar, kaç TL olacak? SED ödemelerine zam var mı? Ocak asgari ücret zammıyla SED ödemeleri artacak mı?
Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği yeni asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte 40'dan fazla olan sosyal yardım ödemeleri de artacak. 2023 yılında uygulanacak zamlı asgari ücret çalışan vatandaşlara ilaç gibi gelecek. Yapılan açıklamada 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım maaşı gibi ödemelerin de artacağı duyuruldu. Peki 2023 SED yardımı ne kadar, kaç TL olacak? SED ödemelerine zam var mı? Ocak asgari ücret zammıyla SED ödemeleri artacak mı? İşte yanıtları...
20.12.2022 16:55 - Son Güncelleme: 20.12.2022 16:59
İhtiyaç sahibi ailelere çocuklarının bakımı ve desteklenmesi için yapılan SED yardımı 2023 asgari ücret zammının açıklanmasına az bir süre kala gündeme geldi. Peki 2023 SED yardımı ne kadar, kaç TL oldu? SED ödemelerine zam var mı? Ocak asgari ücret zammıyla SED ödemeleri artacak mı?
TÜRK-İŞ'TEN KRİTİK TOPLANTI ÖNCESİ AÇIKLAMA
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantısı önecesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı'na gelen TÜRK-İŞ heyetinden TÜRK-İŞ Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak bir açıklama yaptı.
"Toplantıya girmeden bir değerlendirme yapmak doğru değil ancak, rakamlar bugün netleşecek. Hem işveren hem de Bakanlığın elini görelim. Bundan sonra bizde elimizdekini masaya dökeyeceğiz."