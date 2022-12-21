3.500, 4.000, 4.500, 5.000 TL maaşı olanlar... Ocak 2023'te %66 ZAM + %8 fark! Emekliye 7.264 TL, Memura 10.768 TL MAAŞ+ 10 P. Refah Payı!

Emekli memur zammı için geri sayım devam ediyor. Milyonların Ocak zammı için son aşamaya girildi. Ücret tahminlerine yeni ipucu daha eklendi. SSK, Bağkur emeklisine %17.17, memur emeklisine ise %18.27 zam görüldü. SSK, Bağkur'luya enflasyon farkı yansıtılırken, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 8 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Yapılan son tahmine göre, en düşük maaş esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 4 bin 918 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 491 liraya yükselecek. Peki, en yüksek ve en düşük emekli maaşı kaç TL olacak 2023? İşte emekli memur 2023 maaş zamlı tablo!