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Haberler Ekonomi 3.500, 4.000, 4.500, 5.000 TL maaşı olanlar... Ocak 2023'te %66 ZAM + %8 fark! Emekliye 7.264 TL, Memura 10.768 TL MAAŞ+ 10 P. Refah Payı!

3.500, 4.000, 4.500, 5.000 TL maaşı olanlar... Ocak 2023'te %66 ZAM + %8 fark! Emekliye 7.264 TL, Memura 10.768 TL MAAŞ+ 10 P. Refah Payı!

Emekli ve memur zamlı maaşları için belirleyici olacak 6 aylık enflasyon rakamları için yeni tahminler gelmeye devam ediyor. Emekli ve memur maaşları 2023'te ne kadar olacak sorusu bu kapsamda gündemde sıklıkla yer ediniyor. Özellikle asgari ücret zammı gelişmeleri yaşanırken emekli ve memurlar için heyecan daha da arttı. Peki, en düşük ve en yüksek emekli memur maaşı kaç TL olacak 2023? İşte tüm detaylar!

takvim.com.tr
21.12.2022 11:06 - Son Güncelleme: 21.12.2022 11:06
Ocak 2023’te %66 ZAM + %8 fark! Emekliye 7.264 TL, Memura 10.768 TL MAAŞ+ 10 P. Refah Payı! 3.500, 4.000, 4.500, 5.000 TL maaşı olanlar...

Emekli memur zammı için geri sayım devam ediyor. Milyonların Ocak zammı için son aşamaya girildi. Ücret tahminlerine yeni ipucu daha eklendi. SSK, Bağkur emeklisine %17.17, memur emeklisine ise %18.27 zam görüldü. SSK, Bağkur'luya enflasyon farkı yansıtılırken, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 8 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Yapılan son tahmine göre, en düşük maaş esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 4 bin 918 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 491 liraya yükselecek. Peki, en yüksek ve en düşük emekli maaşı kaç TL olacak 2023? İşte emekli memur 2023 maaş zamlı tablo!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ocak 2023’te %66 ZAM + %8 fark! Emekliye 7.264 TL, Memura 10.768 TL MAAŞ+ 10 P. Refah Payı! 3.500, 4.000, 4.500, 5.000 TL maaşı olanlar...

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklisi ve memurların yeni maaşları Aralık ayı enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulmasının ardından belli olacak. TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarını 3 Ocak Salı günü açıklaması bekleniyor.

Ocak 2023’te %66 ZAM + %8 fark! Emekliye 7.264 TL, Memura 10.768 TL MAAŞ+ 10 P. Refah Payı! 3.500, 4.000, 4.500, 5.000 TL maaşı olanlar...

MERKEZ BANKASI YENİ SONUÇLARI DUYURDU

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 44 katılımcıyla gerçekleştirdiği Aralık ayına ilişkin 'Piyasa Katılımcıları Anketi' için yeni sonuçları açıkladı. Buna göre yıl sonu enflasyon oranı beklentisi yüzde 66,80 oldu.

Ocak 2023’te %66 ZAM + %8 fark! Emekliye 7.264 TL, Memura 10.768 TL MAAŞ+ 10 P. Refah Payı! 3.500, 4.000, 4.500, 5.000 TL maaşı olanlar...

OCAK 2022'DE 'EK ZAM'LARIN ÖNÜ AÇILDI

Ocak 2022 sosyal refah düzenlemesi adı altında ek zamların yapılabilmesinin önü açılmıştı. Nitekim o dönemde memur ve memur emeklisi için yüzde 2,5 ek zam yapılmış, en düşük emekli maaşı yüzde 66,6 artışla 1.500 liradan 2.500 liraya çıkarılmıştı.

Ocak 2023’te %66 ZAM + %8 fark! Emekliye 7.264 TL, Memura 10.768 TL MAAŞ+ 10 P. Refah Payı! 3.500, 4.000, 4.500, 5.000 TL maaşı olanlar...

Temmuz zammı döneminde de SSK ve Bağ-Kur emeklilerin taban aylıklarının refah payı ile artırılması ve memurlar için bir ek zam verildi.

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